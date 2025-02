Magyarországon 2024-ben a Ford 14.128 új autó értékesítéssel, 9.3%-os piaci részesedéssel a 3. legkelendőbb autómárkának bizonyult a teljes piacot és összes szegmenst egyben tekintve – mondta el Kővágó-Laki Andrea Ford Magyarország Ügyvezető igazgatója a Ford pénteki sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy immár 11 éve szerepelnek a top3-ban.

Mint a szakember kifejtette a Ford haszonjármű üzletága immáron 15. éve piacvezető a hazánkban, 2024-ben 27%-os piaci részesedéssel, 9253 új haszongépjármű értékesítéssel zárt (beleértve az egy- és kéttonnás haszongépjármű alapú személyszállítókat). Ezzel 2,7 százalékkal növelték eladásukat 2023-hoz képest.

A személygépjármű üzletágban (ebbe a Ford nem számolja bele a személyszállító furgonokat) is erősödött 2024-ben, összes 4875 új autó regisztrációt jegyeztek.

Előadásában Kővágó-Laki Andrea többször tért vissza a kollégákra, illetve a kereskedő hálózatban szereplő kereskedőkre: Minden jó eredmény mögé kell egy jó csapat – mondta.

A márkakereskedések tekintetében kifejtette, hogy nemcsak az eladás számít, de 10 éves távlatban 350 ezeres személyautó és 100 ezeres haszonjármű eladásra tudnak támaszkodni, amelyek segítik a hálózat működését.

Európában a teljes piacon ötödik helyen áll a Ford, de immár tizedik egymást követő évben az első helyen zártak a haszonjárművek szegmensében.

A magyar piac értékelés kapcsán elhangzott, hogy 20 százalékkal nőtt a magánemberek vásárlása, ez adta 2024-ben az eladások 27 %-át. A 73 százalék céges eladás, ahol 2023-hoz képest 10 százalékos növekedést értek el.

Egyelőre az elektrifikáció a Fordnál sem robbant be, mert bár a villanyautók értékesítése 51 százalékkal nőtt, így is csak 6,5%-os az arányuk. A konnektoros hibridek eladása 4 százalékkal bővült, így 4% a teljes piacból a részesedésük. Összesen 541 elektromos és konnektorról is tölthető hibridet adta el.

A sajtótájékoztatón mutatkozott be a Ford új elektromos autója hazánkban, a Puma Gen-E. A kiállított autó még egy előszériás modell, március első felében érkeznek a sorozatgyártású autók.

Villanyhajtással is ugyanaz kissé bohókás autó a Puma, mint belsőégésű motorral. Az új, a Mache-e orrát követő frontrészről lehet azonosítani, hogy elektromos Pumával van dolgunk. Praktikusságban sokat fejlődött az autó, miután az üzemanyagtank helyét is kihasználva bővítették a csomagtartóját és az orrában is kialakítottak egy 43 literes rekeszt. Így összességében 566 liternyi helyre lehet pakolni.

Elektromos autóként is elsőkerék-hajtású a Puma, villanymotorja 168 lóerős (124 kW), a maximális forgatónyomaték 290 Nm. Lítium-ion akkumulátor kerül bele 43 kWh kapacitással. Ez maximum 100 kW-os egyenáramú gyorstöltővel tölthető, így 20-80%-ra töltéshez elég nagyjából 23 perc.

Hatótávolság a felhasználástól függően 347-523 km között változik a WLTP szabvány szerint, városban több, hiszen ott több a visszatáplálási szakasz. Villanyhajtással 8 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára az 1536 kilós autó, végsebessége 160 km/óra.

A belsőégésű motorral szerelt Puma a magánvásárlók kedvenc Fordja, valószínűleg az elektromosnál is így lesz. Hiszen az elektromos-hajtású Fordok között ez kapta a legalacsonyabb árat 12 880 000 forint az induló ár, míg Tourneo Courier BEV 13,5 millió, Explorer SR RWD 15,9 millió forintba kerül.

Bár kérdésünkre a szakemberek azt mondták nincs óriási nyomás a villanyautók eladásával kapcsolódóan, de Magyarországon 10-12 százalékra kell nőnie az elektromos autók eladásának.

Bagyó Dávid a haszonjármű üzletágért felelős szakember is kitért erre előadásában. Mint mondta: „Az idei évünk attól függ, hogy hogyan sikerül eladni elektromos haszonjárművet. Ez fogja meghatározni az év második felét.” Courier, Transit és Tourneo modellekből is elérhető elektromos változat.

A szakember ugyanakkor azt egyértelműen leszögezte, hogy nem kérdés, hogy piacvezetők maradnak. A sikerüket arra alapozta, hogy 6000 darabos megrendeléssel fordultak rá az idei évre.

Emiatt a rendelésállomány miatt a gyártási tervet is módosítaniuk kell. A Tourneo Customből, azaz személyautó változatból fognak többet eladni és a doboz változatából (ide számít a sima csapatszállító is) 500-zal kevesebbet, azért, mert előbbit akkor tudják leszállítani, ha utóbbi gyártást csökkentik.

Sikerük másik kulcsának Bagyó Dávid a raktárkészletet jelölte meg. Mint mondta a Ford rendelkezik a legnagyobb szabad készlettel a haszonjárművek piacán. Rangerből 250 db, Customből 200 db elérhető jelenleg, ugyanakkor a megújult Transitból is van még 350 darab tavalyi, 375 forintos euró árfolyamon számolt áron.

