Belül viszont egyértelműen látszik, mikori gyártás a Puma, amit épp vizsgálunk. A tekintetet egyből a méretes, alul-felül lapított, szinte szögletes kormánykerék ragadja meg. Nem tudunk praktikus érvet a furcsa forma mellett felsorolni, ez vélhetően inkább esztétikai döntés volt.

Funkció terén viszont érthető váltás az új, nagyobb digitális műszeregység 12,8 colos méretben, valamint a terebélyes táblagéppé puffasztott központi érintőképernyő alkalmazása, ami immár 8 helyett 12 col méretű. Ezt a két képernyőt, követve a friss trendeket nagyjából egy tető alá hozták, mintha furcsa, nyitható fedeles tároló lenne a műszerfalon, de ez csak egy szövetborítású rész.

Felülre kerültek a középső légbeömlők, így a sofőr számára kényelmesen használható a nagy középső kijelző. Ezt kell is nyomkodni, mivel a klímaberendezés összes fontos funkciója innen érhető el. Mivel a klíma állapotsávja állandóan látható, így a hőmérséklet, a befújás ereje, sőt az ülésfűtés is egy érintéssel állítható. A gombok kellően nagyok, ez így használható koncepció, a hangerő pedig megmaradt fizikai gombként, ami szintén jó döntés.

Más konfiguráció nincs, a manuális klíma, a kis 4,2 colos képernyő kikerült a kínálatból, minden verzió ezzel az elrendezéssel érhető el.

A friss képernyők mögött új fedélzeti rendszer dolgozik, a Sync 4 gyorsabb elődjénél, a Ford leírása szerint kétszeres számítási teljesítménnyel hoz gördülékenyebb működést. Tényleg nem akadtak az animációk, amiből van bőven, például minden üzemmódhoz tartozik saját kis mozgó 3D-s modell. Fontosabb új funkció, hogy immár vezeték nélkül működik a mobilos kapcsolat, Android Auto és Apple Carplay egyaránt. A hazai piacon viszont fontos tulajdonság, hogy nem tud a rendszer magyarul, a leírások, a gombok magyarázatai mind-mind csak idegen nyelven érhetőek el.

A mobil etetését vezeték nélküli mobiltöltőre és egy-egy A, illetve C USB-portra bízhatjuk elöl, de hátul is akad két USB-C csatlakozó. A navigáció felhőalapú, élő közlekedési adatokkal, a frissítések pedig online érkeznek már ehhez a modellhez is.

A kicsit darabos műszerfalat feldobják az ST-Line felszereltségre jellemző vörös díszvarrások, amelyek az ajtókárpitokon, a kormányon, az üléseken és a műszerfalon is visszaköszönnek.

A forma nem ezt sejteti, de a Puma beltere kellően tágas, elöl szellős, kellemes, a vezetőülés már alapáron négy irányban állítható, könnyű megtalálni a megfelelő üléspozíciót, de a panorámatető azért elvesz a fejtérből. Hátul bunkerszerű a hangulat, inkább két emberes a második sor, a lábtér rendben van, az ajtónyílás is elég széles, inkább a fejtér korlátozott, ez az ára, hogy doboz helyett inkább mosott kavics formájú a Puma.

Gyerekekkel teljesen élhető családi autóként is, az üléspozíció kellően magas, de még a kisebbek is be tudnak mászni, könnyű bekötni az övet, jól elérhetőek az Isofix rögzítési pontok. Az igazi érdekes húzása viszont a csomagtérben van a típusnak. Alapból is bőséges teret ad: 456 literes, de persze le lehet dönteni a hátsó ülések háttámláját, így 1216 litert kapunk, aránylag sík rakfelületettel, amelybe az egy méter széles dolgok is beférnek.

A csomagtér dupla padlója alatt nincs pótkerék, a helyére került egy 80 literes, 50 kg-ig terhelhető rekesz, ami tényleg praktikus megoldás, ha valami magasabb, nem dönthető dolgot, például cserepes virágot szállítunk. Ugyanakkor nyáron igazi bulimutatvány lehet, mivel alkalmas folyadék tárolására, szigetelt, és alul leengedhető belőle a víz. így jéggel megpakolva alkalmi italhűtőként is bevethető.