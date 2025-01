Számos díjmódosítás és szabályváltozás lép hatályba a kormányablakokban és az okmányirodákban február 1-től a jogosítvány-ügyintézés esetében. A Vezess már korábban megírta, hogy a jogosítvány meghosszabbítása 4000 helyett 6900 forintba kerül februártól, de számos más szabály is változik – írta a 24.hu.

Postai díjakat vezetnek be a személyazonosító igazolványokon és a lakcímkártyákon felül a jogosítványoknál is. Eddig a lakcímre való postázásért semmilyen okmány esetében nem kellett illetéket fizetni. Február 1-től a postai kézbesítés „kényelmi szolgáltatás” lesz, ennek igénylése esetén kétezer forinttal növelt díjtételt (összesen tehát 8900 forintot) kell majd fizetni. Amennyiben az ügyfél a kormányablakban kívánja átvenni az elkészült okmányt, az továbbra is díjmentesen elérhető lesz.

Az első vezetői engedély kiállítása eddig nem volt korhoz kötve, február 1-től azonban a 25 év a mérvadó. Ennek alapján a 25 év alatti kérelmezők esetében, személyes eljárásban nem kell hatósági díjat fizetni a B kategóriás jogosítvány első alkalommal történő megszerzése esetén. E korhatár fölött azonban az első jogosítvány kiállítása is díjköteles lesz, alapesetben 6900 forint. Ugyanakkor a 25 év alatti kérelmezők esetében is érvényes, hogy ha lakcímre kérik első jogosítványukat, akkor ki kell fizetniük a kétezer forintos postai kényelmi díjat.

Díjköteles lesz a jogosítvány pótlása eltulajdonításnál is. Eddig bármilyen okmány esetében az volt a szabály, hogy ha lopás történt és erről rendőrségi jegyzőkönyv készült, a pótlás ingyenes volt. Február 1-jétől azonban ilyen esetekben is ki kell fizetni a 6900 forintos díjat. Hatósági díjat kell fizetni a jogosítványcserénél házasságkötés miatti névváltozás esetén is. Ez eddig szintén ingyenes volt.

Megszűnik a hivatalból indított automatikus okmánykiállítás, ami azt jelenti, hogy az anyakönyvvezetők nem fognak tudni eljárást kezdeményezni a jogosítványok kiállítása iránt, függetlenül a házasságkötés időpontjától. Ehelyett a kérelemre történő automatikus okmánykiállítási eljárás lép életbe, vagyis az ügyfélnek be kell mennie a kormányablakba.

Nemrég írtuk, hogy a vezetői engedély kiállításával több ezer forintot is lehet spórolni, de a frissen kiadott útmutató szerint az Ügyfélkapun elindítható automatikus meghosszabbítás már csak július 1-ig lesz ingyenes: