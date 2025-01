A BMW 9.0 operációs rendszerrel szerelt BMW modellekhez már január eleje óta letölthető a YouTube applikáció, ugyanez az OS feljavított telefon- és wifi hotspot funkciókat kínál, míg a BMW OS 8.5 ösztönösebben kezelhető térképfelületet kapott.

Féltucatnyi BMW újul meg idén 1 /9 BMW 230e xDrive Active Tourer BMW 230e xDrive Active Tourer Fotó megosztása: 2 /9 BMW M760e xDrive BMW M760e xDrive Fotó megosztása: 3 /9 BMW X1 xDrive30e BMW X1 xDrive30e Fotó megosztása: 5 /9 BMW XM BMW XM Fotó megosztása: 6 /9 BMW i5 eDrive40 BMW i5 eDrive40 Fotó megosztása: 7 /9 BMW X3 20 xDrive M Sport Package BMW X3 20 xDrive M Sport Package Fotó megosztása: 9 /9 BMW M235 xDrive Gran Coupé BMW M235 xDrive Gran Coupé Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Számos modellhez elérhető újdonság lesz 2025 márciusától az új abroncsjavító készlet plusz. Ez a kerékagyra mágnesesen rögzíthető szerkezet beépített kompresszorával 1,5 barra fújja a lyukas abroncsot, egyben tömíti is azt. A sérült kerékkel a jelenleginél sokkal nagyobb távot: akár 200 kilométert is megtehetünk maximum 80 km/óra sebességgel. A szerkezet végig a keréken marad.

A modellspecifikus újdonságokról alább olvashatsz.

BMW i5 és BMW i5 Touring

2025 márciusától minden i5 szedán és kombi fontos technológiai újdonságokkal kerül ki a gyárból. Most először szilícium-karbid félvezetőkkel szerelik a teljesítményelektronikát, valamint csekély gördülési ellenállású abroncsokat szerelnek a csökkentett súrlódási csapágyakon forgó, aerodinamikailag optimalizált kerekekre. Ezek eredményeként az összes i5-ös takarékosabbá válik, energiafogyasztásuk 8-9%-kal csökken, hatótávolságuk így kiviteltől függően akár 47 kilométerrel nő.

A BMW i5 eDrive40 és a BMW i5 xDrive40 először kínál opcióként kéttónusú 19 colos aero keréktárcsákat. A BMW i5 M60 xDrive mostantól szériakivitelben adja az M Sport Pro csomagot.

Minden 5-ös és i5-ös belső tere megújul, alapfelszerelés lesz az interaktív sávos hangulatvilágítás, a deréktámasz az elülső üléseken, továbbá a Harman Kardon hifi.

BMW 2 Gran Coupé

2025. márciustól két új motort kap a BMW 2 Gran Coupé. Az új belépőverzió a BMW 216 Gran Coupé 122 lóerős, 230 Nm-es, háromhengeres, másfél literes motorral, hétfokozatú, dupla kuplungos váltóval, elsőkerék-hajtással. A BMW 216 Gran Coupé 9,9 mp alatt gyorsul nulláról 100 km/órára.

A BMW 223 xDrive Gran Coupé mild hibrid, összkerekes opcióval bővíti a palettát, a rendszerteljesítmény 218 LE, az átlagfogyasztás akár 6,3 l/100 km, az autó álló helyzetből 6,4 mp alatt gyorsul 100 km/órára.

A BMW 2 Gran Coupé, valamint a BMW 1 márciustól világító hűtőmaszkkal is rendelhető.

BMW X3

Májustól megjelenik a kínálatban a 40d xDrive. A háromliteres, sorhatos mild hibrid dízelmotorral szerelt variáns 6,7 litert fogyaszt 100 kilométeren, legnagyobb teljesítménye 303 LE. A végsebesség 245 km/óra, 0–100 km/órára 5,4 mp alatt gyorsul az autó.

Plug-in hibridek

Márciustól az eddigi 7,4 helyett mostantól 11 kW-os fedélzeti töltővel szerelnek számos plug-in hibrid BMW-t, így az X1, 2 Active Tourer, 7 és XM modelleket.

BMW iX

Márciustól alapfelszerelés a digitális kulcs plusz funkció. Ennél a korábbinál egyszerűbb a rendszer beállítása, és akár 18 további felhasználóval osztható meg a kulcs, személyre szóló tiltásokkal és engedélyekkel – például korlátozható a gyorsulás és a végsebesség. A digitális kulcs plusz olyan funkciókat is kínál, mint a távvezérelt be- és kiparkolás. A rendszerhez fizikai kulcs is tartozik: egy szervizkártya, amely egyszerűen aktiválható és letiltható.

BMW X5, X6, X7 és M5

Tavasztól az X5 és X6 modellcsaládok alapfelszerelésként adják a mátrix LED-fényszórót, az X7-esnél szériatartozék lesz a Parking Assistant Professional. Mindhárom modell M60i xDrive verziójához alapfelszereléssé válik az M Sport Pro csomag, a Harman Kardon audiorendszer és a napvédő ablaküveg. A BMW M5 kétféle új üléskárpittal, valamint fényes fekete kapcsolópanelekkel rendelhető.

BMW 2 Active Tourer és BMW X1

A két modellcsalád bizonyos kiviteleihez új dizájnú, 17 colos keréktárcsa áll rendelkezésre.