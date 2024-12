A tisztán elektromos Kiáknál immár szabványosnak számító orrkialakítással, de belső égésű motorokkal érkezik a Kia Syros, a cég indiai érdekeltségének új városi modellje. Ahogy a közelmúltban a Škoda több típusa kapcsán láthattuk, a világ immár harmadik legnagyobb nemzeti autópiacán immár nem csak az őshonos márkák fejlesztenek kifejezetten az indiai piacra, hanem olyan nemzetközi szereplők is, mint most a Kia, amely a Syros bemutatásával Európa számára is érdekes kérdéseket vet fel.

A Syrosban nyoma sincs áramvonalasságnak, az autó masszív, szögletes, robusztos. Az egyetlen méretadat, amit megadtak, a 255 centiméteres tengelytáv – a hosszú sajtóközlemény jóformán kizárólag a modell szolgáltatásaival foglalkozik, ami érthető, hiszen ezekből akad bőven.

A kis crossover összes ülése szellőztetett például – az indiai klímaviszonyok mellett ennek különösen nagy a jelentősége –, ezen kívül osztott panoráma napfénytető, 64 színű hangulatvilágítás, vezeték nélküli szoftverfrissítés, vezeték nélküli okostelefon-integráció és egy csomó modern funkció várja az utasokat. A hátsó ülések nem csak szellőznek, de tologathatók is, háttámlájuk dőlésszöge változtatható.

A digitális műszeregység és az érintőképernyő közös üvegpanel alatt található, a két kijelző teljes képátlója 30 col, azaz 76,2 centiméter. Érdekes opció a navigációs rendszer, amelynél nem online adatbázis, hanem telefonos ügyfélszolgálat nyújt valós idejű támogatást.

Fejlett vezetőtámogató és biztonsági funkciókból több tucat áll rendelkezésre.

A Syros a Hyundai-Kia csoport globális villamosítási ambíciójáról tudomást sem véve kétféle belső égésű motort kapott. Az egyik egy 120 lóerős, egyliteres benzines turbómotor, a másik egy másfél literes, 116 lóerős dízel.

A nyilvánosságra hozott adatokból nem derül ki, hogy a Kia Syrosnak mennyi köze van a cégcsoport másik városi típusához, a Hyundai Casper törpéhez.