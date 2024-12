Júliustól nem kell majd okmányirodába mennie annak, aki magánszemélyként Magyarországon forgalomban lévő használt gépjárművet szeretne vásárolni vagy eladni – írta a Telex. Ehhez a személyesen vagy elektronikusan elvégzett regisztráció után használható Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás lesz szükséges, amelybe számos járművekkel kapcsolatos lehetőség is bekerül 2025-ben.

Az alkalmazás használata nem lesz kötelező, továbbra is megmarad a személyes ügyintézés lehetősége. Az új megoldás használatához az autó eladójának és a vevőnek egyaránt kell hogy legyen államilag jóváhagyott elektronikus aláírása, illetve DÁP-regisztrációja. Ezt kóddal, ujjlenyomattal és arcfelismeréssel is lehet majd használni, nagyjából úgy, ahogy a már évek óta létező elektronikus banki szolgáltatásokat.

Aki sikeresen belépett a járművekkel kapcsolatos ügyintézési felületre, az a rendszám megadásával betöltheti a jármű azonosító adatait. Ezután meghívhatja majd a vásárlót is, akinek jóvá kell hagynia a részvételt, és hogy a személyes adatai szintén bekerüljenek a szerződésbe. Bár az online szerződésen is kötelező lesz szerepeltetni a jármű árát, a pénzt továbbra sem az állami felületen kell majd átutalni, hanem a feleknek magánúton kell elintézniük a pénzátadást.

Az eredetiségvizsgálatra is változatlanul el kell majd vinni a járművet, és ennek sikeressége a jövőben is a tulajdonosváltás feltétele marad. A fejlesztési tervek közt szerepel, hogy a tulajdonos-, illetve üzembentartó-váltáshoz szükséges kötelező biztosítást is a DÁP felületén lehessen megkötni, illetve a régi szerződést lemondani.

A tulajdonosváltás után a jármű új okmányait, tehát a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet, üzembentartó-váltáskor pedig az új forgalmi árát eddig az okmányirodában kellett kifizetni. Erre a DÁP-felhasználóknak elektronikus felületen lesz lehetőségük, hiszen a fizetéshez átirányítja őket az alkalmazás egy biztonságos felületre, majd a tranzakció végén vissza az államira. A vagyonszerzési illetéket szintén az államnak fizetik a használtautó-vásárlók, és ehhez is az új platformot használhatják majd, akik a DÁP-ot választják, az új forgalmit és a törzskönyvet postán kapja majd meg az érintett.

A DÁP alkalmazás használatával az igazoltatás is megváltozik: