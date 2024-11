A hideg és nyirkos idő megjelenésével egyre többen keresnek eladó vagy kiadó garázst, és úgy tűnik, hogy növekszik azoknak a száma is, akik kocsibeállót hirdetnek meg – derül ki a Zenga.hu ingatlankereső portál adataiból. A keresőknek rossz hír, hogy az elmúlt három hónapban megemelkedtek a garázsok átlagárai, olyannyira, hogy augusztusban átlépte, októberben pedig tartotta a kilencmillió forintos határt az átlag eladási ár országszerte. A kiadó kocsibeállókért pedig átlagosan 34 ezer forintot kérnek a bérbeadók.

A garázskiadás az elmúlt években jó befektetésnek bizonyult. A tavalyi év hasonló időszakához képest a garázsok eladási ára 17 százalékkal, a havi bérleti díj pedig több mint 20 százalékkal nőtt. A főváros egészét tekintve és a megyeszékhelyeken nincs jelentős különbség az árakban, ám Budapest kerületein belül igencsak eltérnek az eladók és bérbeadók által meghirdetett összegek. A külvárosi kerületekben olcsóbban lehet hozzájutni zárt autóbeállókhoz: a Zenga.hu ingatlankereső portálon egy IV. kerületi kisebb garázs már 4,5 millió forintért elérhető, egy átlagos állapotú IX. kerületi, 12 négyzetméteres garázst pedig 6-7 millió forintért hirdetnek. Ugyanígy az országos átlagnál olcsóbban, havi 30 ezer forintért lehet bérelni zárt garázst.

Ugyanakkor Budapest központjában az egekben jár az eladási ár és a bérleti díj is. Nem ritka, hogy a központi kerületekben 12-13 millió forintot is elkérnek egy-egy kocsibeállóért, de augusztusban 18 millió forintért is hirdettek teremgarázshelyet.

Ugyanezen okok miatt kétszer, sőt egyes kiemelt körzetekben – irodaparkok közelében, a Parlament környéke, vagy a XII. kerület – akár háromszor annyiba is kerül a havi bérleti díj, mint a külső kerületekben. Például a III. kerület Kolossy tér környékéhez közeleső részén annyiba kerül egy garázs havi bérleti díja, mint 5-6 éve egy albérlet, azaz 50 ezer forintba. Míg a II. és XII. kerület frekventált részein 75-80 ezret is elkérnek havonta egy kiadó garázsért.