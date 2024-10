Az SUV-k és a Sportback-kivitel tipikus stílusjegyeit ötvözte az Audi két legújabb modellje, a Q6 Sportback e-tron, valamint az SQ6 Sportback e-tron esetében, amiket a 2024-es Párizsi Autószalonon lepleznek le a nagyközönség előtt.

Az alapot a Q6 e-tron, valamint az SQ6 e-tron adja, amiket márciusban mutattak be. Néhány hónappal később óriási várakozások közepette debütáltak a magyarországi piacon, azonban a 30 millió forintot alulról karcoló indulóárak alapján egyértelmű, hogy a tehetősebb családokat célozták meg velük.

Nyilvánvaló, hogy mindkét modell azokat a sémákat követi, amiket korábban a Q4, illetve a Q8 elektromos Sportback-változatánál úttörő, bevált formulaként jelentek meg. Ennek leglátványosabb eleme, hogy az A-oszloptól hátrafelé a tető vonala sokkal ívesebbé, míg a crossover karaktere kupésabbá válik – ezzel a „tollvonással” a magassága is 37 mm-rel csökkent.

A képre kattintva galéria nyílik:

Kicsit kupé lett az Audi új villany-SUV-jából 1 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: 2 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: 3 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: 5 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: 6 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: 7 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: 9 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: 10 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: 11 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: 13 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: 14 /14 Fotó: Audi Fotó: Audi Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Q6 Sportback e-tron amennyivel sportosabb, annyival dinamikusabb is lett, ebben pedig a magasságbeli különbségen kívül nagy szerepet játszik az is, hogy a légellenállása alacsonyabb, mint az alapmodellé, így az együttható értéke már csak 0,26. Mindez a hatótávra is jótékony hatást gyakorolt, így a crossover-kupé egy töltéssel akár 656 kilométert is megtesz, ami 30 kilométeres ugrást jelent.

Kétféle akkumulátorral és háromféle, a vadonatúj, kifejezetten villanyautókra számára tervezett PPE-platformra épülő hajtással kínálják a Q6 Sportback e-tront. A belépő szintű, hátsókerék-hajtású variánst 83 kWh-s akkumulátorral szerelték, míg a 292 lóerős motort hátul helyezték el. Ez annyira elég, hogy 0-ról 100-ra 7 másodperc alatt gyorsul, az akkumulátora pedig 545 kilométerig bírja.

Azoknak, akik ennél többre vágynak, alternatíva lehet a 100 kWh-s akkumulátorral felvértezett, egyben erősebb, 326 lóerős, szintén hátsókerék-hajtású változat. Ez már 6,6 másodperc alatt kilő 0-ról 100-ra, és a fentebb említett, 656 kilométeres hatótávolság is ezzel érhető el. A 388 lóerős, összkerék-hajtású opció ennél is gyorsabban, 5,9 szekundum leforgása alatt 100 km/órás sebességig kapaszkodik álló helyzetből, míg egy töltést 636 kilométerre tud beosztani.

Még többet ígér az 510 lóerős SQ6 Sportback e-tron, mely a Q6 Sportback e-tronhoz képest végsebességben is erősebb, ugyanis a mutató akár 230 km/óráig is képes felkúszni, míg az elektromos Q6-osoknál minden esetben 210 km/óra a maximum. A combosabb csúcssebességhez jobb gyorsulás párosul, így a 0-100-as sprintet 4,3 másodperc alatt abszolválja. A hatótávolsága 607 kilométer.

A 225, 260, illetve 270 kW-os egyenáramú (DC) gyorstöltés segítségével az akkumulátor 22 perc alatt eléri 10 százalékról indulva a 80 százalékos szintet.

A beltér a vásárlók igényeihez igazodik, ami anyaghasználatban és technikai fronton is megmutatkozik. Ennek középpontjában a 11,9”-os digitális műszercsoport, valamint a 14,5”-os átmérőjű kijelzővel és az Android Automotive operációs rendszerrel ellátott infotainment rendszer áll. Mindezt egy head-up kijelző formájában a kiterjesztett valóság, valamint egy 10,9”-os utasoldali kijelző egészíti ki. A ChatGPT jóvoltából a hangvezérlés több mint 800 parancs felismerésére képes.

Ami a borsos anyagiakat illeti, az európai piacon egyelőre a német árakat hozták nyilvánosságra, amik 65 900 eurótól, vagyis – a mostani árfolyamon – 26,4 millió forinttól indulnak – derült ki az Audi hétfői közleményéből.