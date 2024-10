Hagyományosan a luxusmárkák kiváltsága néhány darabos szériában gyártani valami teljesen egyedit. Amint azonban a gazdaság egyéb területeihez hasonlóan az autópiacon is egyre szélesebbre nyílik a jóléti olló, a prémium márkák is elkezdenek belekóstolni ebbe a nagyon költséges, nagyon jövedelmező szegmensbe.

Ferrarinak, Rolls-Royce-nak álmodja magát a BMW 1 /17 Fotó megosztása: 2 /17 Fotó megosztása: 3 /17 Fotó megosztása: 5 /17 Fotó megosztása: 6 /17 Fotó megosztása: 7 /17 Fotó megosztása: 9 /17 Fotó megosztása: 10 /17 Fotó megosztása: 11 /17 Fotó megosztása: 13 /17 Fotó megosztása: 14 /17 Fotó megosztása: 15 /17 Fotó megosztása: 17 /17 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A BMW először tavaly mutatott be egy hiperlimitált szériát, idén nyáron a Mercedes-AMG is elkészítette a maga milliárdosoknak szánt különlegességét, most pedig itt egy újabb BMW: a Skytop.

Nem egészen új persze a modell, hiszen tavasszal formatanulmányként már bemutatták, akkor azonban nem döntöttek még a gyártásáról. Mostanra rászánta magát a vállalat: ötven darabos szériában megépítik a különleges targa tetős toadstert.

Az autó minden részletében pontosan ugyanazt nyújtja, mint amit tavasszal megismertünk, az alumínium konzolra erősített, kivételesen keskeny fényszóróktól kezdve a külső kilincseket helyettesítő szárnyakon át a bőrrel burkolt bukókeretig és tetőpanelekig.

Egy fontos új részletet azonban csak most árult el a BMW: azt eddig is tudtuk, hogy V8-as motort kap a Skytop, azt viszont nem, hogy a 4,4 literes erőforrást 625 lóerőre hangolták.

A váltó nyolcfokozatú duplakuplungos, mindkét tengely hajtott, így a Skytop 3,3 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.

Egy valamivel adós még a BMW: a Skytop vételárával. Ebben a kategóriában azonban továbbra is értelmetlen és felesleges dolog pénzről beszélni.