Szerdán este lépett fel a Sziget Fesztiválon Kylie Minogue. Az ausztrál énekesnő régi és új dalokból összeállított koncertjének egyik legintenzívebb része volt, amikor az óriási tömeg együtt énekelte, a Can’t get you out of my head sláger la-la-la…. la-la-la-la-la strófáit.

A hardcore rajongóknak biztosan megvan, hogy a Vezess indulásakor, azaz 2001-ben megjelent zeneszám videóklipje úgy kezdődik, hogy a popdíva egy ritka, különleges sportautót vezet, egészen pontosan egy De Tomaso Mangustát. No persze csak egy stúdióban csapatja. Nézd csak meg:

Ha ez nem is jelent meg sokak lelki szeme előtt a Szigeten, különleges autóból nem volt hiány a koncert alatt és azóta sem. A Szigeten láthatja ugyanis először a nagyközönség (szűk körben ügyfeleknek már megmutatták) az új Porsche Macant Magyarországon.

A stuttgarti autógyártó a névadó szponzora idén a Sziget VIP-részének, ehhez kapcsolódóan pedig két autót is kiállítottak. Az egyiket csak azok láthatják, akik VIP-karszalaggal rendelkeznek, ám a másikat a szekció északi bejáratánál helyezték el, így arra járva megnézhető. Az autó hivatalos bemutatója közvetlen Kylie Minogue koncertje előtt zajlott.

Világsztárok mellett mutatkozik be az új Porsche itthon 1 /14 Fotó megosztása: 2 /14 Fotó megosztása: 3 /14 Fotó megosztása: 5 /14 Fotó megosztása: 6 /14 Fotó megosztása: 7 /14 Fotó megosztása: 9 /14 Fotó megosztása: 10 /14 Fotó megosztása: 11 /14 Fotó megosztása: 13 /14 Fotó megosztása: 14 /14 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A második generációs Porsche Macan az első bemutatkozása után tíz évvel érkezett. Bár nevében, a Porsche kínálatában elfoglalt helyével követi elődjét, nagyon más modellről van szó: az új generáció ugyanis csak elektromos hajtásláncot kínál.

Többféle konfigurációban 360–639 LE közötti teljesítményszintet kínál az új Macan, amelynek egy motoros, hátsókerék-hajtású változata akár 644 kilométeres hatótávolságot is elérhet a WLTP-szabvány szerint. De nemcsak ez a változat használható, hiszen a Turbo néven futó csúcsmodell hasonló értéke is 539 km. No persze ennél a modellnél egyértelműen érdekesebb az a tény, hogy 3,3 mp alatt gyorsulhat 0–100 km/órára, végsebessége 260 km/óra, ami nem meglepő, ha tudjuk, hogy az első és hátsó motorok együttes nyomatéka 1130 Nm.

Bruttó 100 kWh-s (nettó 95 kWh) lítiumion-akkumulátorból nyerik az erőt a villanymotorok, a töltési teljesítmény akár 270 kW is lehet, amellyel az akkumulátor 10-ről 80 százalékra körülbelül 21 perc alatt feltölthető. Az AC-töltés legfeljebb 11 kW-tal lehetséges.

Megmaradt sportos szabadidő-autónak a Macan, a korábbinál hosszabb, szélesebb, viszont laposabb, így még dinamikusabbnak tűnik. 4784 mm hosszú, 1938 mm széles és 1622 mm magas. A keret nélküli ajtókkal, aktív hátsó szárnnyal szerelt modell akár 22 colos kerekeken is gördülhet. Nemcsak alapvető formája, de részletmegoldásai és technológiája is más, így a hűtése is, ami hozzásegítette, hogy elődjéhez képest jobb, 0,25-os alaktényezőt érjenek el a tervezők. Ez is segít a hatótávolság növelésében.

A villanymotorokkal megvalósított négykerék-hajtás mellett légrugózás és négykerék-kormányzás is kerülhet az autóba. Csomagtere hátul 540, elöl 87 literes lehet.

Utastere kettős, mert felismerhető benne az elődmodell, ugyanakkor igazán modern. Visszaköszön a klasszikus, kerek formákat használó Porsche óracsoport, de természetesen teljesen digitális formában, 12,6 colos, ívelt kijelzőn. A központi képernyő 10,9 colos, de egy ugyanekkora felárért az utas elé is kerülhet, különböző információk elérésére, az infotainmentrendszer kezelésére vagy akár videók streamelésére.

További részletekért olvasd a Vezess korábbi cikkét, amelyet a Szingapúrban tartott világpremier után írtunk, ahol szintén jelen voltunk. Ha a Sziget érdekességeiről tudnál meg többet, akkor meg irány társlapunk, a First Class.