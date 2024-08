Nem kellett sokáig várni arra, hogy teljes valójában bemutatkozzon a májusban sejtelmesen beharangozott Nilu hipersportautó. Azt már akkor megtudtuk, hogy alkotója, az orosz származású Szása Szelipanov (illetve ma már Sasha Selipanov) V12-es szívómotorral álmodta meg az old school versenyautók és izomautók hangulatát és részleteit fejlett aerodinamikai és gyártástechnológiai megoldásokkal társító csodát, most pedig itt vannak a részletek is.

A semmiből jött az év legizgalmasabb autója 1 /45 Fotó megosztása: 2 /45 Fotó megosztása: 3 /45 Fotó megosztása: 5 /45 Fotó megosztása: 6 /45 Fotó megosztása: 7 /45 Fotó megosztása: 9 /45 Fotó megosztása: 10 /45 Fotó megosztása: 11 /45 Fotó megosztása: 13 /45 Fotó megosztása: 14 /45 Fotó megosztása: 15 /45 Fotó megosztása: 17 /45 Fotó megosztása: 18 /45 Fotó megosztása: 19 /45 Fotó megosztása: 21 /45 Fotó megosztása: 22 /45 Fotó megosztása: 23 /45 Fotó megosztása: 25 /45 Fotó megosztása: 26 /45 Fotó megosztása: 27 /45 Fotó megosztása: 29 /45 Fotó megosztása: 30 /45 Fotó megosztása: 31 /45 Fotó megosztása: 33 /45 Fotó megosztása: 34 /45 Fotó megosztása: 35 /45 Fotó megosztása: 37 /45 Fotó megosztása: 38 /45 Fotó megosztása: 39 /45 Fotó megosztása: 41 /45 Fotó megosztása: 42 /45 Fotó megosztása: 43 /45 Fotó megosztása: 45 /45 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Nilu (ez a modell neve, a családi cég pedig Nilu27 néven fut) mesterien alkalmazza a távol-keleti esztétikai filozófiák egyik meghatározó eszközét: a hiányt. A hátsó futómű és az elé beépített V12-es motor jóformán teljesen burkolatlan, így jól látható a szénszálas monocoque fülke hátsó fele, illetve az arra erősített, kerámia bevonatú alumínium csövekből szerkesztett térhálós váz.

A belső térben a hatvanas évek klasszikus receptjét alkalmazták: a felfelé nyíló ajtók és vaskos küszöbök mögött mélyen beépített, fix ülések várják a vezetőt és egyetlen utasát. Minden műszer analóg, az óramutató járásával ellenkező irányban mozgó fordulatszámmérő oldalán a kronográfokat idéző gombokat és kezelőszerveket találunk.

Az egyetlen digitális elem az utastérben a visszapillantó tükröt helyettesítő monitor, amely fölött a motorindítás rítusához elengedhetetlen, indusztriális kapcsolók (gyújtás, üzemanyag-szivattyú, indítás) sorakoznak.

A sebességváltó is analóg, azaz mechanikus: a hétfokozatú manuális egység karja is nyitott kulisszában mozog. A hátramenet véletlen kapcsolását megakadályozó kallantyú végtelenül egyszerű, ugyanakkor zseniálisan elegáns megoldás.

A kormány, a pedálsor, a fejtámasz, a külső tükrök és minden egyéb, mozgatható komponens is mechanikus. A kormányon nincsenek kezelőszervek, sőt, érintőképernyő sincs, mert az csak elvonná a figyelmet a vezetéstől.

Apropó, vezetés: a felfüggesztés elöl-hátul nyomórudas, kettős keresztlengőkaros. Az elöl 20, hátul 21 colos, központi anyával rögzített kerekekre Michelin Pilot Sport Cup 2 R abroncsokat szerelnek. A karbon-kerámia fékek a Brembo termékei.

A Nilu annyira finom és igényes, hogy részletei szinte a háttérbe szorítják az autó szívét: a V12-es motort. Az új-zélandi Hartley által fejlesztett erőforrás két hengersora 80 fokos szöget zár be egymással, a lökettérfogat 6,5 liter. Minden hengerhez külön fojtószelep tartozik.

A 13 ezerig skálázott fordulatszámmérő sokat elárul a nagy furatú, rövid löketű blokk karakteréről, és bár a pontos csúcsteljesítményt egyelőre nem árulták el, egészen biztosan meghaladja az 1000 lóerőt.

A vadul kígyózó kipufogócsöveket Inconelből készítették 3D nyomtató segítségével

Ha mindez átgondoltnak tűnik, az nem véletlen: Szása immár 18 éve fejleszti az autót. Jelen formájában, azaz pályaversenyautóként mindössze 15 példány készül majd belőle, de már tervezik a közúti verziót, amiből 54 darabot fognak gyártani.

A vételárról nem tesz említést a cég, arról viszont igen, hogy hamarosan virtuális formában is vezethető lesz a Nilu: a modell novembertől elérhető a CSR Racing 2 mobiljátékban.