A hatvanas évek ikonikus autójáról: a műszaki és formai szempontból egyaránt korszakalkotó Citroën DS-ről mintázná új csúcsmodelljét a DS Automobiles, írja a brit Auto Express arra az exkluzív beszélgetésre hivatkozva, amelyet a márka első számú emberével, Olivier François-val folytattak.

A lépés egyfelől logikus, hiszen már a nevét is ettől a legendás modelltől kölcsönözte a márka, amely 2009-ben a Citroën prémium tagozataként született meg, majd öt évvel később önállósította magát.

Visszatérhet a világ egyik legszebb autója 1 /9 Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó megosztása: 2 /9 Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó megosztása: 3 /9 Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó megosztása: 5 /9 Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó megosztása: 6 /9 Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó megosztása: 7 /9 Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó: Paolo Carlini / RM Sotheby's Fotó megosztása: 9 /9 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A DS nem csak exkluzív megoldásaival, igényes anyaghasználatával és markáns – olykor megosztó – formai részleteivel tűnik ki konszerntársai közül, hanem azzal is, hogy elsőként készül teljesen elhagyni a belső égésű motorok ökoszisztémáját, méghozzá elvileg már az idei évtől kezdve (ami nem azt jelenti, hogy eldobják létező hajtásláncaikat, hanem, hogy mostantól csak akkumulátoros elektromos modelleket vezetnek be.)

Ennek a kockázatos lépésnek a megtételében segítségükre lehet egy olyan zászlóshajó, amivel valóban meg tudják különböztetni magukat a piacon. A prémium márkák többségénél akad precedens a múltölelgetésre, de most már az olyan tömegpiaci szereplők is ráéreztek a nosztalgiában rejlő lehetőségekre, mint a Hyundai (Ioniq 5 Ioniq 6) vagy a Renault (R5, R4.)

Konkrétumok persze még nincsenek, legfeljebb csak irányvonalak, ám Olivier François annyit elárult, hogy „nagy, drága és lenyűgöző” autóban gondolkodnak, amely jó eséllyel„érzéki, áramvonalas és nagyon francia lesz.” Ennél pontosabban magunk se tudtuk volna körülírni az eredeti Citroën DS-t.

Akár az egykori DS-re hasonlít majd – hosszú orral, alacsony tetővel és burkolt hátsó kerékkel –, akár saját útját járja, a leendő zászlóshajó arra az STLA Large platformra fog épülni, amelyet prémium márkáinak nagyautóihoz fejlesztett ki a Stellantis csoport. Ez 800V-os elektromos hálózatával villámgyors tölthetőséget, nagy teljesítményt és jó hatásfokot ígér.

„Az elsők között kaphatjuk meg az új platformot a cégcsoporton belül. Az új generációs akkumulátor drága lesz, de prémium márkaként számunkra ez nem okoz gondot, a magas árért cserébe pedig kiemelkedően nagy: 700 kilométert meghaladó hatótávolságot kínál.” – mondta a cégvezető.

Az igazi nagy dobás persze az egykori hidropneumatikus rugózás visszatérése volna, és bár a cégcsoport rendelkezik légrugós rendszerekkel, úgy illene, hogy a csúcs-DS valami egészen különlegessel léphessen piacra. Erre egyébként nem is biztos, hogy sokat kell várnunk: a Stellantis korábban azt ígérte, hogy 2026-ig bezárólag nyolc olyan modellt vezet be (értelemszerűen több márkánál), amely az STLA Large platformra épül. Ha a DS Automobiles elsőbbséget kap ezek között, akkor legkésőbb egy éven belül be kell, hogy mutassa az egykori Istennő modern utódját.