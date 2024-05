Lejárt az üzemanyag-kereskedőknek adott kéthetes ultimátum, a célozgatások pedig a kormány szerint eredményesek voltak. Az elmúlt napok csökkentéseivel az árak elérték a szomszédos országok átlagát, a nemzetgazdasági miniszter szerint így most már „rend van” az országban.

A miniszter szerint a kereskedők „alkalmazkodtak”, és a kormányzati kérésnek eleget téve a szomszédos országokéhoz közelítették az áraikat. A 95-ös benzin az áprilisi csúcsértékhez képest 34 forinttal lett olcsóbb, míg a gázolaj a februári csúcsához képest most 54 forinttal kerül kevesebbe.

A miniszter szerint „a rendnek természetesen fent kell maradnia”, így továbbra is elvárják a kereskedőktől, hogy az áraikat a szomszédos országok szintjén tartsák. Ezt kéthetente ellenőrizni is fogják – írta az Index.

Az árak hosszú heteken át emelkedő tendenciájában azután következett be változás, hogy a kormány a benzinárstop esetleges visszatérését is belengette, ha a kereskedők nem csökkentenek „önkéntes alapon” az árakon. Utólag a kormány is beismerte, hogy nem volt hibátlan a beavatkozási kísérlet, így változtattak az átlagárak számításán: a „régiós” országok helyett a „szomszédosak” árait veszik figyelembe.