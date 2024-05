Jó ideje beszél tényként 12 hengeres benzinmotorja nyugdíjazásáról a Bentley, de eddig nem tudtuk konkrétumokat arról az erőforrásról, amit helyette bevezetnek.

Persze titkot eddig sem csináltak belőle, de nem is hirdették különösebben. Most viszont hivatalosan is bejelentették: hálózatról tölthető, nyolchengeres hibrid kerül a W12 helyébe. Ez nem meglepő, hiszen legutóbb a Lamborghini is ilyennel szerelte fel az Urust: ott 4,0 literes, 800 lóerős egység került a crossover orrába.

A Bentley egyelőre csak annyit árul el, hogy „több mint 750 lóerős” lesz a konfiguráció – ez azért fontos, mert a leváltandó W12-es egységnek pont ennyit tud legújabb, legerősebb kiadásában.

További részletekkel nem borzolja a kedélyeket a cég, de annyit még hozzátettek, hogy 80 kilométeres elektromos hatótávolsággal számolhatnak majd az ügyfelek (Urus SE: 85 km). A szabványos CO 2 -kibocsátás 50 g/km alatt marad – persze csak akkor, ha a felhasználó feltölti indulás előtt az akkumulátort, ami sajnos nem mindig magától értetődő.

Az alábbi videón az új hajtáslánc hangzásvilágát ismerheted meg: