Idén nyáron befejezi a 6.0 W12-es turbómotor gyártását a Bentley. Húsz év alatt sokat fejlődött a blokk, teljesítménye 40 százalékkal nőtt, károsanyag-kibocsátása 25 százalékkal csökkent. Ez sem volt elég azonban a túléléshez, így hamarosan végleg átadja a stafétát csekélyebb emissziójú alternatíváknak. Ez önmagában is megnöveli az erőforrás ázsióját, a Bentley azonban biztosra megy, és limitált különlegességekkel búcsúztatja a motort.

Stílusosan gyászolja közelgő veszteségét a Bentley 1 /16 Fotó megosztása: 2 /16 Fotó megosztása: 3 /16 Fotó megosztása: 5 /16 Fotó megosztása: 6 /16 Fotó megosztása: 7 /16 Fotó megosztása: 9 /16 Fotó megosztása: 10 /16 Fotó megosztása: 11 /16 Fotó megosztása: 13 /16 Fotó megosztása: 14 /16 Fotó megosztása: 15 /16 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ilyen volt a tizenkét példányban gyártott Bacalar, ilyen a tizennyolc darabos szériának szánt Batur kupé, és ilyen most a Batur Convertible, amelyből mindössze 16 darabot fognak gyártani.

Hatalmas különbség a Bacalar és a Batur között, hogy az utóbbinak vászonteteje is van, amely 19 másodperc alatt nyitható vagy csukható, akár 50 km/óra sebességig. Ez ténylegesen használhatóvá teszi az autót, míg a Bacalarnak egyáltalán semmilyen teteje nincs. Hasonlóság viszont, hogy a hátsó ülések helyén itt is csomagszállításra kialakított üregeket találunk – bár, ahogy elnézzük, a Baturnak valószínűleg hagyományos csomagtartója is van.

Bár menetdinamikai sarokszámokat nem közölt a Bentley, a motor paramétereinek (750 LE, 1000 Nm) ismeretében aligha marad hiányérzete az ügyfeleknek. A bődületes erőt nyolcfokozatú duplakuplungos váltó viszi a hajtott kerekekhez, a sportkipufogó-rendszer teljes egészében titánból készült, a végcsöveket titánból nyomtatták.

Ahogy korábban említettük, a Batur Convertible-ből csupán tizenhat darabot gyártanak majd. Létezik viszont egy nulladik kocsi is: ez látható képeinken. Ez a cég demókocsija, amely kizárólag szemléltető eszköz, és azért készült, hogy a márka bemutathassa a világnak a koncepciót – a sorozatgyártású kiviteleket ugyanis a vásárlókkal együtt fogják összeállítani, gyakorlatilag tetszőleges anyagok felhasználásával, színek alkalmazásával.

A hűtőmaszk például színátmenetes kidolgozást kapott, a karosszérialemezek matt, míg a motorházfedél fényes cinóberpiros (megesküdtünk volna, hogy narancssárga) fényezésűek, az utastérben pedig rózsaaranyból nyomtatott üzemmód-választó tárcsát találunk – ha szeretnénk, a légbeömlők szabályozó karja, illetve a kormánybetétek is készülhetnek ebből a nemesfémből, vagy tulajdonképpen bármiből.