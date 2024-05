Az „aránytalanul drága” egynapos autópálya-matrica árának csökkentésére tettek kísérletet a parlamentben, és az első akadályon átment a javaslat. A Hvg.hu szerint az Országgyűlés gazdasági bizottságában a többség támogatta, hogy ezer forint legyen az autókra és motorokra vonatkozó egynapos matrica ára, ami jelenleg 5150 forint (miközben a tíznapos 6460 forintba kerül).

Az egynapos matricát – EU-s előírásra – április elején vezették be, de az ára sokaknál kiverte a biztosítékot. Ausztriában például 3300 forintnyi euróba kerül az egynapos matrica, nagyjából ugyanennyit kell fizetni érte Csehországban is (200 korona). Magyarországon a legdrágább.

Egyelőre nem tudni, hogy a gazdasági bizottságon átment kezdeményezést mikor tűzi napirendre a parlament, de nem lenne meglepő, ha ebben a formában nem menne át. Az ezerforintos egynapos matrica bevezetése azt jelentené, hogy a hátrányos megkülönböztetést tiltó uniós jog miatt az országon átutazóknak is kötelező lenne ennyiért adni, ez viszont a tranzitforgalom miatt jelentős bevételkiesést okozhatna a költségvetésnek. Ha ezerforintos egynapos matrica tehát jó eséllyel nem is lesz, arra talán van reális esély, hogy csökkentik az árát – ha már az üzemanyagok kapcsán is a környező/régiós országok árai vannak hetek óta napirenden…