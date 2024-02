2024-től egynapos matricát is kötelező árulni az Európai Unió tagállamaiban, az előírást Magyarország is teljesíti. Már korábban kiderült, hogy az ára 5150 forint lesz, ami lényegében teljesen versenyképtelenné teszi a hazai kínálatban.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium rendeletmódosításának tervezett szövegéből most az is kiderült, hogy a matrica még annál is kevésbé éri meg, mint eddig hittük.

5150 forintért talán belefért volna, hogy az egynapos matrica 24 órás matrica legyen, de nem az lesz: a napi jogosultságnak is naptári napra szól majd az érvényessége. Azaz amennyiben valaki adott napon délután négykor vásárolja meg, akkor csak éjfélig használhatja vele a fizetős útszakaszokat.