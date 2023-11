Az uniós rendelet alapján az egynapos matricák bevezetésének határideje 2024. március 25., így Magyarországon is lesz ilyen. Régóta várják már ezt az autósok, azonban vegyül némi üröm az örömbe. Igen, jól gondolod, itthon ez sem lesz olcsó.

Olyannyira nem, hogy a környező országok közül – amelyeknél már tudni az árakat -, nálunk lesz a legdrágább: 5150 Ft

Mennyi lesz a környező országokban az egynapos matrica?

Ausztriában az egynapos matrica ára 8,60 euró, amely nagyjából 3260 forint lesz, az éves díja nem változik, 96,40 euró, körülbelül 36 500 forint marad.

Csehországban is nyilvánosságra hozták az egynapos matrica árát: náluk 200 koronát, nagyjából 3300 forintot kell majd fizetni érte.

Szlovákiában egyelőre nem született megállapodás a témában – írja az Infostart, viszont az uniós irányelv alapján az ára nem lehet magasabb az éves matrica 9 százalékánál, ami jelen esetben 60 euró, azaz az egynapos engedély legfeljebb 5,40 euróba (2050 forint) kerül majd.

Romániában személyautókra még nincs megállapítva az egynapos autópálya-díja (bár a kategória már nyilvános). Áruszállításra azonban lehetséges ilyen napi matricát venni, aminek az ára súlytól függően 4 és 11 euró között változik (1500-4200 ft), illetve turistabuszokra lehet még kiváltani 4 és 7 euróért.

Az Építési is Közlekedési Minisztérium arról számolt be, hogy a számításoknál az augusztusi inflációs adatot vették irányadónak a jövő évi autópálya-matricák árának megállapításához, ez pedig 16,4 százalék volt – számolt be róla az Economx. Ennek alapján kikalkulálható, hogy a D1-es országos éves matrica 57260, a megyei pedig 6660 forint lesz. A tíznapos matricáért 6400, a haviért 10360 forintot kell fizetnünk 2024-ben.