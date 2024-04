A Maserati GranCabrio február végi premierjén megígérték, hogy hamarosan érkezik az elektromos változat, és most, nem egészen két hónappal később be is mutatkozott a vászontetős Folgore, amely – nem meglepetés – ugyanazt a három villanymotoros hajtásláncot kapta meg, mint amit a GranTurismo Folgoréban is dolgozik.

Olyat mutatott a Maserati, mint még senki 1 /82 Fotó megosztása: 2 /82 Fotó megosztása: 3 /82 Fotó megosztása: 5 /82 Fotó megosztása: 6 /82 Fotó megosztása: 7 /82 Fotó megosztása: 9 /82 Fotó megosztása: 10 /82 Fotó megosztása: 11 /82 Fotó megosztása: 13 /82 Fotó megosztása: 14 /82 Fotó megosztása: 15 /82 Fotó megosztása: 17 /82 Fotó megosztása: 18 /82 Fotó megosztása: 19 /82 Fotó megosztása: 21 /82 Fotó megosztása: 22 /82 Fotó megosztása: 23 /82 Fotó megosztása: 25 /82 Fotó megosztása: 26 /82 Fotó megosztása: 27 /82 Fotó megosztása: 29 /82 Fotó megosztása: 30 /82 Fotó megosztása: 31 /82 Fotó megosztása: 33 /82 Fotó megosztása: 34 /82 Fotó megosztása: 35 /82 Fotó megosztása: 37 /82 Fotó megosztása: 38 /82 Fotó megosztása: 39 /82 Fotó megosztása: 41 /82 Fotó megosztása: 42 /82 Fotó megosztása: 43 /82 Fotó megosztása: 45 /82 Fotó megosztása: 46 /82 Fotó megosztása: 47 /82 Fotó megosztása: 49 /82 Fotó megosztása: 50 /82 Fotó megosztása: 51 /82 Fotó megosztása: 53 /82 Fotó megosztása: 54 /82 Fotó megosztása: 55 /82 Fotó megosztása: 57 /82 Fotó megosztása: 58 /82 Fotó megosztása: 59 /82 Fotó megosztása: 61 /82 Fotó megosztása: 62 /82 Fotó megosztása: 63 /82 Fotó megosztása: 65 /82 Fotó megosztása: 66 /82 Fotó megosztása: 67 /82 Fotó megosztása: 69 /82 Fotó megosztása: 70 /82 Fotó megosztása: 71 /82 Fotó megosztása: 73 /82 Fotó megosztása: 74 /82 Fotó megosztása: 75 /82 Fotó megosztása: 77 /82 Fotó megosztása: 78 /82 Fotó megosztása: 79 /82 Fotó megosztása: 81 /82 Fotó megosztása: 82 /82 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ennek a hajtásláncnak a szuverén csúcsteljesítménye – átmeneti túltöltéssel 830 lóerőt mozgósíthat a vezető – annak ellenére dinamikusabbá teszi az elektromos verziót, hogy az akkumulátorcsomag csaknem 450 kilogrammal növeli a menetkész tömeget. Míg a V6-os Trofeo álló helyzetből 3,6 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és 12,2 alatt 200-ra, a Folgorénak ehhez elegendő 2,8, illetve 9,1 másodperc is. A végsebesség 290 km/óra, persze ebben az esetben a hatótávolság meg sem fogja közelíteni az elméleti 419-447 kilométert.

A részletes műszaki adatokért kattints ide!

Nem csak nehezebb lett a kabrió az elektromos hajtáslánc miatt: a csomagtartó kapacitása is csökkent valamelyest; a belső határoló elhelyezésétől függően 20 liter körül veszítünk, de mivel eleve jelképes méretű csupán a poggyásztér, ez nem igazán számít.

Az öt színben rendelhető vászontető mozgatására külön gomb szolgál, de az érintőképernyőről is vezérelhető a folyamat. Ez nincs máshogy a Trofeo kivitelben sem, viszont ott nem kérhetünk újrahasznosított Econyl fonalból készült kárpitozást.

Szintén a Folgore kiváltsága a féktisztító rendszer, amire a regeneratív fékrendszer miatt van szükség: mivel a lassítás jelentős részben a villanymotorok segítségével zajlik, a féktárcsák idővel beragadnának, korrodálódnának. A vezérlés ezért időről időre „feleslegesen” a súrlódófékkel lassít, hogy megtisztítsa a tárcsák felületét.

A Maserati már a GranTurismo Folgore esetében egyedi hangzást komponált a villanymotorokhoz, a kabriónál pedig ez még nagyobb jelentőséget nyer, hiszen szűretlenül élvezhetjük a koncertet.