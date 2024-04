A Jeep minden tavasszal különleges tanulmányautókkal köszönti a Húsvétot. Ezek egy része a gyári tartozékkínálatból könnyen utánépíthető, de vannak olyanok is, amelyekhez extrém átalakításokra volt szükség. Most ez utóbbiak közül mutatunk be egyet; a Low Down Conceptről pedig ide kattintva olvashattok.

Jeep Willys Dispatcher Concept

Jövőbiztos technika múltidéző csomagolásban 1 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 2 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 3 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 5 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 6 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 7 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 9 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 10 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 11 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 13 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 14 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 15 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 17 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 18 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 19 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 21 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 22 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 23 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 25 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 26 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 27 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 29 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 30 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 31 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 33 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 34 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 35 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 37 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 38 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 39 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: 41 /41 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept 2024 Jeep® Willys Dispatcher Concept Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A második világháború utáni első, polgári Willys Jeep modellek hangulatát igyekszik visszaadni a Jeep Willys Dispatcher tanulmány.

A vajszínűre festett, acéltárcsát mintázó, ám valójában könnyűfém ötvözetből készült keréktárcsák, a pisztáciazöld festés, a fejtámasz nélküli, koptatott bőrrel kárpitozott ülések és a szövettel burkolt műszerfal egy rég letűnt kor erényeit csillogtatja meg.

Még messzebb, a háborús időkbe tekint vissza a csomagtartóban elhelyezett ásó és lapát, valamint marmonkanna, a pótkerék rejtekében rögzített sörnyitó pedig a legférfiasabb, egyben leganakronisztikusabb extra, amivel autón találkoztunk.

A motorházfedél oldalán Willys felirat, a keskenyre szabott lökhárítón old school csörlő látható, a tető épp csak jelzés értékű.

Nem minden ósdi azonban a fedélzeten: fedélzeti kompresszor, megerősített lengéscsillapítók, és persze a jól ismert 375 lóerős 4xe plug-in hibrid hajtáslánc kölcsönöz magas mindennapi használati értéket az autónak.