A Jeep minden tavasszal különleges tanulmányautókkal köszönti a húsvétot. Ezek egy része a gyári tartozékkínálatból könnyen utánépíthető, de vannak olyanok is, amelyekhez extrém átalakításokra volt szükség. Most ez utóbbiak közül mutatunk be egyet; a következő napokban további brutális terepjárókkal találkozhattok ugyanitt.

Jeep Low Down Concept

Tizenöt éve igazán eredeti ötlettel állt elő a Jeep csapata: fogtak egy Wranglert, leültették a futóművét, aztán óriási, 40 colos abroncsokat szereltek rá. Így megmaradt a bőséges szabad hasmagasság, a Lower 40 névre hallgató autó mégis félelmetesen fenyegető, szürreálisan erőteljes és értelmezhetetlenül dögös volt, amiben azért a rövidre vágott szélvédőnek, a tetőt helyettesítő bukókeretnek, valamint az 5.7 V8-as erőforrásnak is volt némi szerepe.

Ezt a koncepciót ismétli meg a most bemutatott Low Down Concept. 2024-ben persze már kevés az, ami 2009-ben sok volt: ezúttal 42 colos terepabroncsokat szereltek az egyedi gyártású, szénszálas kerékívek árnyékában gördülő, 20 colos beadlock keréktárcsákra.

A futómű ezúttal maradt változatlan, de még robusztusabb, módosított áttételű tengelyeket építettek a Wrangler alá. A képet rövidebb első és hátsó lökhárítókkal tették teljessé: az autó úgy tűnik ültetettnek, hogy közben minden terepszöge jelentősen nőtt.

A mérgezettalma-piros (eskü, ez a neve!) fényezésű autó karosszériája sem maradt érintetlen. A hátsó ajtókról leszerelték a külső kilincseket, a gépházfedél egyedi, szénszálas idom, amelynek a középrésze átlátszó, így közszemlére bocsátja a 392 köbcolos, azaz 6,4 literes, 475 lóerős V8-as erőforrását.

Az autó többi részlete sem átlagos, a versenykivitelű üzemanyagtöltő-fedéltől kezdve a szövetbetétes bőrüléseken és egyedi fejlesztésű, rádió nélküli műszerfalon át a piros színű, átlátszó tetőig.

Alább videón ismerkedhetsz a Jeep Wrangler Low Down Concept részleteivel