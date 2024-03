Hárommillió hirdetés alapján vizsgálták az elmúlt három év használt autós árváltozásait, ez alapján a villanyautóra vágyók járhatnak a legjobban – áll a Használtautó.hu elemzésében. Habár tavaly februárhoz képest minden autó átlagára 3–13 százalék között csökkent, nagyobb időtávot vizsgálva az látható, hogy a benzines autók átlagára 2021 februárja óta 33, a dízeleké 25, a hibrid autóké pedig 21 százalékkal emelkedett. Csak az elektromos autók átlagára csökkent.

2021 óta több mint megduplázódott a portálon elérhető elektromosautó-kínálat, ezen belül is a Nissan Leafek és a BMW i3-asok hirdetésszáma kiemelkedően magas. Összességében a villanyautóknál is jól látszik, hogy a vizsgált modellek átlagára három év távlatában először egy folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott, amely 2023 év elején megtorpant. Így tavaly februárhoz viszonyítva minden modell esetében 14–35 százalék közötti árcsökkenés tapasztalható.

Egy általános árcsökkenéssel nemcsak magánszemélyként járhatnak jól a vásárlók, hanem azok a cégek is, amelyek állami támogatással vásárolnának újonnan elektromos autót. Idén januártól 2,8–4 millió forintos támogatást is kaphatnak autóvásárlásukhoz azok a hazai vállalkozások, amelyek megfelelnek a pályázati feltételeknek. Ha esetleg olyan cégek is lecserélik a villanyautóikat, melyek már eddig is ilyeneket használtak, a növekvő kínálat tovább nyomhatja lefelé a használt villanyautók árát.