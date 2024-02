Mikor kezd megnőni a balesetveszély? És hogyan állapítható meg a vezetési alkalmasság? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresett választ egy tanulmány, amely az időskori vezetés kapcsán készült – írta a Traffix.hu. Németországban majdnem minden második 75 év feletti ember vezet autót.

Siegfried Brockmann balesetkutató és a berlini Németországi Közlekedésbiztonsági Tanács alelnöke úgy véli, hogy a 70 éves korhatárról folyó vita elhamarkodott. A személyi sérüléssel járó önhibás balesetek kockázata ugyanis 75 éves kortól lesz jelentősen magasabb. „A statisztikák egyértelműek: a baleseti kockázat szempontjából az ideális sofőr 50-60 év körüli. 60 év után a kockázat lassan növekszik.”

Hozzáteszi, hogy a társadalomnak erre reagálnia kell, mert a demográfiai változás azt jelenti, hogy egyre több idősebb ember fog vezetni. „Én azonban nem hiszek abban, hogy minden bizonyos kor feletti vezetőt egészségügyi vizsgálatra kellene küldeni, ahogyan azt néhány országban teszik. A tanulmányok azt mutatják, hogy ez nem csökkenti a balesetek számát. Inkább az ellenkezője igaz: amikor az emberek kerékpározásra vagy gyaloglásra váltanak, akkor nő a baleseti kockázatuk.”

„Azt, hogy valaki mennyire biztonságosan vezet autót, csak a mindennapi helyzetekben lehet felismerni. Ehhez legalább 45 perces tesztvezetésre van szükség, amelyet egy szakértő kíséretében kell elvégezni. Az ilyen visszajelző vezetéseket 75 éves kortól lenne érdemes kötelezővé tenni. A zárt körű visszajelzés alapján mindenki maga döntse el, hogy mit tud még vezetés közben.”

Ingrid Dänschel, a Lipcse melletti Lunzenau háziorvosa és általános orvos, szakorvos a vezetéstől való eltiltást végső megoldásnak tekinti. Bár az orvosok speciális protokollt használnak a vezetésre való alkalmasság megítéléséhez, a döntést mindig egyénileg, az általános egészségi állapot alapján hozzák meg. „Még egészségügyi korlátozások esetén sem mindig szükséges a teljes vezetéstől való eltiltás. Néha bizonyos korlátok között, például legfeljebb tíz kilométeres távolságokig lehet vezetni.”

A doktornő kiemeli azt is, hogy orvosi szempontból nagyon kevés olyan betegség van, amelynél általában már nem szabad vezetni, ilyen például az akut alkoholfüggőség. „Még a demencia korai stádiumában is lehetséges néha biztonságosan vezetni. Sok betegség esetében a betegek csak átmenetileg nem vezethetnek, amíg a kezelésük megfelelően be nem áll, ilyen például az epilepszia.”

Ha az egészségi állapota megkívánja, Dänschel orvosként végleges vagy ideiglenes vezetési tilalmat rendelhet el, és kell is rendelnie. Ha azért történik baleset, mert egyébként is vezetett, akkor azt kockáztatja, hogy elveszíti a biztosítási fedezetét, és elveszítheti a jogosítványát, mondja Ingrid Dänschel.

Nem lehet azonban általánosságban kijelenteni, hogy valakinek a kora miatt nem szabadna tovább vezetnie. „A vezetési kompetencia többek között azt jelenti, hogy komplex közlekedési helyzetekben képes legyen megőrizni az áttekintést és helyesen reagálni. A vezetési képességek 75 éves kor körül a normális öregedés miatt csökkennek. A csökkenés azonban változó mértékű. Két 75 éves között lényegesen nagyobbak a teljesítménybeli különbségek, mint két 40 éves között. Sokan vannak, akik 75 évesen is nagyon jól és biztonságosan vezetnek” – mondja dr. Katja Schleinitz közlekedéspszichológus, a drezdai TÜV/DEKRA munkacsoport vezetője.

Kifejtette, hogy sok idősebb sofőr intuitív módon kerüli a kockázatos helyzeteket, csak nappal vezet, vagy kerüli az autópályákat. „Az újabb autókban található asszisztensrendszerek bizonyítottan növelik a közlekedésbiztonságot. Javaslom, hogy a márkakereskedésben szakemberek mutassák meg a rendszerek működését és tényleges használatát.”

A szakértő még azt is elmondta, hogy a biztonságos vezetéshez folyamatosan gyakorolni kell. Tehát rendszeresen kell vezetni. „De még a tapasztalt vezetők is követhetnek el olyan hibákat, amelyeket maguk sem vesznek észre. Ezért olyan fontos, hogy visszajelző tréningeket tartson egy vezetést oktatóval. Ezeket minden életkorban, legkésőbb 75 éves kortól rendszeresen el kell végezni.” Ilyen tréningeket egyébként magyarországi autós iskolák is tartanak.

A gyógyszerek is befolyásolhatják a vezetés biztonságát, az altatók például másnapig is hathatnak. Claudia Cramer, aki gyógyszertárat vezet a westfáliai Herscheidben, hozzáteszi, hogy „sok altató azonban tizenkét vagy több órán át hat – jóval a következő napba is, ha csak éjfél körül veszi be az ember. Addigra a figyelem és a reakciók csökkenhetnek. Ráadásul sok idősebb embernek károsodott a vese- vagy májműködése. A gyógyszerek gyakran nem bomlanak le olyan gyorsan, és tovább tart a hatásuk.”

Akkor is óvatosnak kell lenni, ha valaki hosszú távú gyógyszeres kezelés alatt áll, például szív- és érrendszeri gyógyszereket használva, főleg, ha azokat nem régen állították be. „Mindig felhívom a betegek figyelmét arra, hogy csak akkor vezessenek újra, ha már hozzászoktak a gyógyszerek hatásához, és meg tudják ítélni, hogy alkalmasak-e a vezetésre.” Számos olyan gyógyszer van még, mely veszélyeztetheti a vezetés biztonságát. A gyógyszertárban vagy a rendelőben tanácsot adhatnak ezzel kapcsolatban.