Állítólag olyan sokan kérték, hogy legyen ismét sárga Juke, mint az előző kiadásnál, hogy a gyártó beadta a derekát, és mostantól az új generációhoz is kínálják ezt a harsány, vidám, dinamikus tónust.

Persze az új generáció már nem is annyira új, sőt: elérkezett a modell félidős ráncfelvarrása. Ennek keretében átdolgozták a belső teret, feljavították a szolgáltatások kínálatát, és még egy új felszereltségi szintet is bevezettek.

Vezetői környezet

A legnagyobb változás, hogy a magasabb felszereltségeken mostantól 12,3 colos a középső érintőképernyő, ráadásul enyhén (8°) a vezető irányába fordul, így könnyebb a távoli élét elérni. Az ezen keresztül elérhető infotainment rendszer szintén nagyobb tudású: kezelése kevesebb tanulást igényel, a leggyakrabban használt funkciók widgetek formájában helyezhetők el a nyitóképernyőn, a mobiltelefonoknál megszokott módon.

Szintén 12,3 colos a digitális műszeregység; a nagy felbontású (1920 x 720 képpontos) kijelző a konfigurálható. Két alapvető beállítás áll rendelkezésre, az egyik egy hagyományos, dupla órás megjelenítést ad, míg a másikon háromdimenziós tárcsák mutatják a sebességet és a fordulatszámot – utóbbiak között több hely marad extra információk – navigációs útbaigazítás, fogyasztás, audio információk, abroncsnyomás, stb. – megjelenítésére.

A kijelző beállításai a finomabb tapintású, bőr hatású anyaggal borított kormánykerékről módosíthatók. Bizonyos funkciók vezérléséhez persze gomb sem kell: fejlett hangfelismerő funkciót építettek be, amely megérti a természetes tempójú beszédet, és a hezitálások, nyökögések, izék és öööök sem zavarják meg. Mostantól az Apple CarPlay és az Android Auto okostelefon-integráció egyaránt vezeték nélkül használható.

A navigációs térképen traffipax és üzemanyag-információk is megjeleníthetők, az infotainment rendszer parkolás közben akár videót is le tud játszani pendrive-ról.

N-Sport

Szintén a 2024-es frissítés újdonsága az N-Sport felszereltségi szint. Ez többek között kontrasztos tetőlemezt, külső tükörházakat, kerékív-betéteket, hűtőmaszkot, valamint tetőoszlopokat is ad – a fekete elemek remekül mutatnak a fent említett (a korábbinál valamivel halványabb, modernebb) sárgával társítva.

A belső térben – amely egyébként nem csak tudásában, de érzékelhető minőségében, anyaghasználatában is javult – visszaköszönnek ezek a sárga, kontrasztos elemek. A műszerfal felső peremén végigfutó, majd a szellőző nyílásokig lekanyarodó, bumeráng alakú ívtől kezdve az üléseket díszítő sárga Alcantara betétekig és öltésekig.

Belső felszereltség

Maguk az ülések is vadonatújak, komfortosabbak, ráadásul nem csak az N-Sport, de az N-Design, N-Connecta és Tekna szinteken is.

Minden felszereltségi szinten 7,8 literesre bővült a kesztyűtartó. A kartámaszt áttervezzék: új, aszimmetrikus kialakítása révén úgy lehetett 25 mm-rel hosszabb, ezáltal kényelmesebb, hogy nem gátolja a pohártartók használatát. Alatta a tárolórekesz nem változott, a felemelhető fedélbe viszont bankkártya-tartókat integráltak.

Teljesen és végérvényesen eltűnt a mechanikus kézifék, így több a hely az ülések között. A hibrid változaton például ide költözött az e-pedál és az elektromos üzemmód kapcsolója. A magasabb szinteken vezeték nélküli töltőpolc került ide, USB-A és USB-C töltőaljzatokkal egyetemben. Ilyenek (mármint aljzatok) hátul is rendelkezésre állnak.

Külső dizájn

Míg a cikk elején említett sárga a leglátványosabb új szín, megváltozott a fehér és a fekete tónus is: az előbbibe még több fémszemcsét kevertek, az utóbbiba ellenben üvegszemcséket és még több szénpigmentet vegyítettek, így mélyebb csillogású lett.

Keréktárcsából akár 19 colosig mehetünk fel, míg a hibrid hajtáslánchoz mostantól 17 colos kerékre szerelt, csekély gördülési ellenállású abroncs is rendelhető.

Vezetőtámogató funkciók

Mostantól minden esetben alapfelszerelés a sávelhagyásra figyelmeztető funkció, míg a sávban tartó rendszerért az olcsóbb kiviteleken felárat kérnek.

A nagyobb felbontású érintőképernyő lehetővé tette, hogy a tolatókamerát is érzékenyebbre cseréljék, így az rossz fényviszonyok mellett is tisztább képet ad – ráadásul immár minden kivitelen felár nélkül. Külön fizetni csak a 360 fokos panoráma monitorért kell, de ott is csak az alacsonyabb felszereltségi szinteken.

Hasznos szolgáltatás, hogy amennyiben vészfékezésre kényszerül a Juke vezetője, féklámpái nem egyszerűen felgyulladnak, hanem villogni kezdenek.

Hajtásláncok

Ami nem változik, az a hajtásláncok választéka. A Juke Hybrid 94 lóerős benzinmotort társít 49 lóerős villanymotorral és 1,2 kWh kapacitású, vízhűtéses akkumulátorral. Az azonos teljesítményű benzinmotorhoz képest 25 százalékkal nagyobb csúcsteljesítmény, és akár 20 százalékkal kedvezőbb átlagfogyasztás (városban akár 40% megtakarítás!) a hibrid hozadéka.

A másik lehetőség az egyliteres, háromhengeres turbómotor 117 lóerővel és 180 Nm nyomatékkal. A motorhoz hatfokozatú kézi vagy hétfokozatú DSG váltó társítható.

Juke DIG 1.0 Juke Hybrid Üzemanyag-fogyasztás, vegyes, WLTP l/100km 5,8-6,2 4,7-4,9 CO 2 -kibocsátás, vegyes, WLTP g/km 133-141 107-112

