Több jel is arra utalt az előző hónapokban, hogy hosszabb távon számol a Mazda a nemrégiben ismételten feltámasztott Wankel-motorokkal. Azóta az is kiderült, hogy annyira komolyan gondolja a szándékait a japán márka egy külön fejlesztőcsapatot állított rá a bolygódugattyús hajtáslánc továbbfejlesztésére.

Csütörtökön pedig egy közleményben jelentette be a Mazda, hogy fel is gyorsította a Wankel-motorokkal kapcsolatos kutatás-fejlesztési folyamatokat, méghozzá azzal a céllal, hogy azután is megmaradjanak, hogy a tisztán elektromos autók átveszik az uralmat a piacon. Míg korábban olyan sportmodellekben töltött be kulcsszerepet, mint az RX-7 vagy az RX-8, a jövőben a villanyautók generátoraként funkcionálna, ami már nem is meglepetés.

Tavaly a Wankel-motor az MX-30 e-Skyactive R-EV-ban tért vissza, amit szintén hosszas előkészület előzött meg. A Mazda szabadidőautójában a hatótáv növelésében játszik szerepet a mindössze 0,8 literes Wankel-motor, hiszen áramfejlesztőként működik az 50 literes üzemanyagtankban lévő benzin elégetésévél, aminek köszönhetően az MX-30 egy töltéssel 170-200 km helyett akár 600 kilométert is képes megtenni. A Vezess már próbálta az autót:

Hirosze Icsiro, a Mazda technológiai igazgatója elárulta, hogy február 1-jétől egy 36 főből álló mérnöki stáb dolgozik azon, hogy áttörést érjenek el a Wankel-motoros technológiában. Azt ígéri, ez segíthet „olyan autók létrehozásában, amik vonzóak lehetnek az ügyfelek számára is”.