A szedán után kombiként is megérkezett a Lada Vesta Sportline. A Vesta SW – amely elvileg már tavaly bemutatkozott, de gyártása csak most indult be – dinamikus kivitele könnyen felismerhető a 17 colos könnyűfém keréktárcsákról, a módosított lökhárítókról, a dupla, krómozott kipufogóvégről, valamint a piros szegéllyel hangsúlyozott első és hátsó aerodinamikai elemekről. A tető diszkrét légterelőben folytatódik, de ez első pillantásra nem különbözik attól, amit a mezei kivitelek is megkapnak.

Az 1,6 literes benzinmotor legnagyobb teljesítménye a szokásos 106 helyett 118 lóerő. A felfüggesztés, akárcsak a fékek, egyedi hangolásúak. A hátsó lengéscsillapítókat egyébként a Vesta Sportline szedánhoz képest is módosították. Míg ugyanis annak csomagterében 480 liternyi rakomány fér el, a kombi raktere már ablakvonalig is meghaladja a 825 litert. Ha ez kevés volna, az SW Sportline alapfelszerelésként kínálja az áramvonalas tetősíneket.

A Vesta SW Sportline felszereltsége hiánytalan. Került az autóba a Google orosz megfelelőjével, a Yandex keresőmotorral szerelt multimédiás rendszer, digitális műszeregység, navigációs rendszer, tolatókamera, klímaberendezés, fűthető első ülések (természetesen sportos kialakítással, fekete-piros kárpitozással), fűtött szélvédő, tolatóradar és így tovább.

A Lada Vesta SW Sportline induló ára 2350900 rubel, azaz 9,1 millió forint. Ez csaknem duplája a Vesta kombi alapárának (1329900 rubel, 5,1 millió Ft), illetve 175 ezer rubellel (677 ezer Ft) a szedán kivitelű Vesta Sportline-nál is drágább. További 30 ezer rubel (116 ezer Ft) ellenében fekete optikai csomag is rendelhető. Ebben a keréktárcsák, a lökhárító-betétek, a hűtőmaszk, a csomagtérajtó és a hátsó légterelő mind fekete, akárcsak a modellnév és a hátsó Lada felirat.