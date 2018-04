Akár a szedánhoz, a kombihoz is csak egy motor van a Lada Vestában, az 1,6 literes, 16 szelepes négyhengeres, szívó benzines. A kézi váltó csak ötfokozatú (felárért rendelhető szintén ötgangos robotizált változat), hátul dobfék lassítja a kocsit, a futómű egyszerű, elöl MacPherson, hátul csatolt hosszlengőkaros. Ami meglepő és nevezhetjük korszerűnek, az a kocsi kis tömege. 1245 kiló, a forgalmi szerint. Ez már nem a klasszikus orosz technológia szerint épült, ezek szerint.

A biztonsági szint olcsóautós közegben kielégítő: van négy légzsák, tolatóradar, automata ablaktörlő, természetesen menetstabilizáló rendszer is. Sőt: hegymeneti elindulást segítő automatikus befékezést is tud a Vesta. A Lux-ban már tempomat is van, de követőradart, sávelhagyás-gátlót, automatikus vészfékezést, automata fényváltót még extraként sem lehet venni bele.

A kényelmi extrák köre is erősen korlátozott, kulcsnélküli nyitás-indítás nincs, az automata klíma csak egyzónás, tetőablakot, nívósabb kárpitot sem lehet rendelni a kocsiba. És ami van, az is gyakran gyenge. Az orosz navigációs rendszer programozása nehézkes, volt budapesti utca, amit nem is talált meg a menü. A mobilkihangosítás minősége is rossz, ami meglepő az amúgy tényleg elképesztően jól szóló hifi mellett.