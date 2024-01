Két újabb tanulságos baleset felvételeit tette közzé az MKIF Zrt. Egy autós az M1-esen tarolta le a megtorpanó sort, a féklámpája olyan későn villant, hogy nem is volt esélye elkerülni a balesetet. A sorban leghátul álló autós is későn kapcsolta be a vészvillogót.

A videó második felében egy olyan autós által okozott baleset látható, aki későn próbált lehajtani a pályáról. Nem volt jó ötlet nagyot fékezni a mögötte érkező kamion előtt…