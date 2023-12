Autós szemmel is érdekes beszélgetés folytatott a minap Joe Biden és Conan O’Brien. Amerikai Egyesült államok elnöke a „Conan O’Brien Needs a Friend” podcats vendége volt, ahol a műsor névadójával beszélgetett többek között autókról.

Conan O’Brien négyszeres Emmy-díjas, író, producer, műsorvezető, többek között a Simpson család is nevéhez fűződik, de övé volt a leghosszabb ideig műsoron lévő késő esti talk show is. 2018 óta létező podcastje eddig 230 milliós letöltésnél jár.

Biden a műsorvezetőnek több autós története is elmesélt. Például, hogy saját 1967-es Chevrolet Corvette-jével is, 132 mérföld/órás (212 km/h) sebességet ért el a titkosszolgálat tesztpályáján. Nem ez volt azonban a leggyorsabb tempója az elnöknek a korábbi repülőtéren kialakított pályán, egy Porschéval 171 mérföld/óráig, azaz 275 km/óráig jutott. Biden még azt is elmagyarázta Conan-nek, hogyan működik a rajtautomatika a modellben.

Biden elárulta, hogy egy alkalommal Jay Leno 144 000 dollárt ajánlotta neki, hogy megveszi a Corvette-jét, de visszautasította.

Úgy tűnik Biden igencsak érdeklik az autók, hiszen több jelenleg még nem létező modellről is tud. Így elárulta, hogy már úton van az elektromos Corvette, amely 2,9 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/óra között , illetve beszélt arról is, hogy már vezetett egy elektromos Ford Broncót is. Lehetséges egyébként, hogy itt valamiféle restomodra gondolt, azaz olyan modellre, ahol egy klasszikus modellt alakítanak át elektromos hajtásra, de nem lehetetlen, hogy hamarosan készül villanyhajtású változat az új Broncóból.

Érdekes látni, hogy a világpolitikában mozgó felső vezető milyen lelkesedéssel beszél az autózásról. Jó lenne még pár ilyen politikus. Biden jelenleg legtöbbet a Beast, az szörny névre keresztel elnöki limuzinnal autózik, amely sokkal egy guruló bunker, mint autó. A Vezess alábi cikkeiben többet is megtudhatsz a teherautó méretű kerekeken gördülő járgányról: