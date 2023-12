A Lexusnál is elkezdik bevezetni a Toyota-csoport új, ötödik generációs hibrid hajtásláncát, a sort az UX nyitja meg.

Az eddig használt NiMH akkut lítium-ion rendszerűre cserélték, az így elért, nagyobb energiasűrűség pedig lehetővé tette, hogy erősebb villanymotorokat építsenek be: az eddigi 80 helyett 83 kilowatt az első tengelyen dolgozó e-motor csúcsteljesítménye, míg az opciós összkerékhajtás esetén 3,5 helyett immár 30 kW hajtja a hátsó kerekeket.

A többlet erőt konzervatívan osztotta be a Lexus, de a rendszerteljesítmény így is nőtt, 184-ről 199 lóerőre. Ezek az észak-amerikai adatok; az európai specifikációk egyelőre nem ismertek. A sztenderd gyorsulási időkből nem egészen fél másodpercet farag új hajtásláncával az UX. Ennél fontosabb, hogy valamivel takarékosabb is lett a rendszer, ami annak köszönhető, hogy a villanymotorok szélesebb tartományban és tartósabban tudnak besegíteni a hajtásba.

Szintén fogyasztáscsökkentő hatással bír a by-wire (elektronikus) váltóvezérlés, ami járulékos előnyként gyorsabb kapcsolásokat, finomabb működést is hoz. Az új váltóhoz új váltókar dukál, az apró szerelvény szinte elvész a padlókonzolon, a felszabadult helyet nem hasznosította a Lexus.

Az infotainment rendszer érintőképernyője (8 vagy 12,3 colos) nem változott, viszont a műszeregység mostantól akár 12,3 colos digitális kivitelben is elérhető. Új az ablakemelő kapcsolópanel is. A többi részletet (több USB töltő, új kárpitok, vezeték nélküli telefon-integráció) már a tavalyi ráncfelvarrás során modernizálták

Fontos újdonság, hogy a vezetőtámogató rendszerek 3.0-ás verziója került a 2025-ös modellévi (azaz valamikor 2024-ben forgalomba kerülő) UX-ekben. Ez optimális adottságok mellett fékezéssel és irányváltással kerüli ki az akadályokat, illetve fékez, ha balra kanyarodáskor fennál a kockázat, hogy szemből érkező járművel ütközünk. Az adaptív sebességtartó automata képessé vált a dugókövetésre, és akár állóra fékez, majd továbbindul. Emellett az autó aktívan a sáv középvonalában tartja magát, míg a kamera és radar alapú proaktív vezetési asszisztens fékezéssel és kormányzással segíti a kanyarodást, illetve a biztonságos követési távolság tartását.