Új tűzoltóautók – hivatalos nevükön tűzoltó gépjárműfecskendők – lepték el ma reggel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Mogyoródi úti épületének parkolóját. A projekt az Európai Unió 10 milliárd 100 millió forintos vissza nem térítendő támogatásából, a Magyar Állam társfinanszírozásában valósult meg. Ebből az összegből 37 darab hazai gyártású tűzoltóautó áll szolgálatba a fővárosi és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon.

Az új járművek MAN alvázra épültek, hajtásukról 320 lóerős motor gondoskodik, a vezetőt pedig automatikus váltó segíti a munkában. Különlegességük, hogy olyan vízhiányos terepen is bevethetők, ahol nem áll rendelkezésre elegendő oltóvíz. Ezt a problémát az új járművek 4000 literes beépített víztartálya orvosolja, ami mellé 250 literes habképzőanyag-tartály is tartozik.

Ezek a tűzoltóautók az átlagosnál jóval nehezebb terepen is boldogulnak, és speciális, erdőtűzoltó felszereléssel is ellátták őket. Ilyen például az jármű elején lévő avaroltó is, ami a járművel megközelíthető helyeken kialakult tüzek körülhatárolására, a tűzterjedés lassítására illetve annak megakadályozására alkalmas.

De nem csak klasszikus tűzoltóautókat adtak át, hanem többek között 23 drónt és a kiszolgálásukra szolgáló drónszállító terepjárót, 12 darab árvízvédelmi hajót – ezek nyolcszemélyesek, 7,4 méter hosszúak, és 300 lóerős külmotor hajtja őket, és alig 43 centiméteres a merülésük – és hajószállító utánfutót is kaptak a katasztrófavédelmi igazgatóságok illetve az önkéntesek.

Ezeken kívül az egyre szaporodó elektromosautó tüzek oltására alkalmas, az akkumulátort meglékelő, és azt belülről oltó oltólándzsákkal is bővült a szakemberek eszközparkja.

Az eszközöket, illetve szimbolikusan a járművek kulcsait Rétvári Bence miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár adta át a leendő üzemeltetőknek.