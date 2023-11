A főváros tavaly vezetett be egységes parkolási rendszert. Ekkor összesen négy zónát alakítottak ki (A, B, C és D): ezekben eltérő a parkolás díja, és vannak zónák, ahol a várakozási idő is meghatározott. A jövőben ennek a fizetős rendszernek részei lesznek újabb fővárosi kerületrészek: Zuglóban, Ferencvárosban és Újbudán változtattak, valamint a XII. kerületben is lesznek kisebb technikai átalakítások – írta a Telex.

Az IX. kerületben a „C” várakozási övezet bővítésre kerül a Vágóhíd utca – Üllői út Könyves Kálmán Körút – Soroksári út által határolt területtel;

a XI. kerületben az Őrmezői térség „D” várakozási övezetből „C” övezetbe kerül, a várakozási idő 3 órában történő maximalizálása érdekében. Továbbá a Hegyalja út – Budaörsi út – Zólyom köz – Zólyomi út – Radvány utca – Breznó köz által határolt terület – beleértve a határoló utakat is –, továbbá a Nedecvár utca, Breznó köz és a Muskotály utca teljes hossza bevonásra kerül „C” várakozási övezetbe;

a XII. kerületi 9814/9 hrsz.-ú ingatlan (Istenhegyi út – Németvölgyi út találkozásánál) átsorolásra kerül „B” várakozási övezetből „A” övezetbe;

a XIV. kerületben a „C” várakozási övezet bővítésre kerül a Csömöri út – Rákospatak u.– Vezér u.– Egressy út – Lőcsei út – Szugló u. – Fűrész u. – Bosnyák u. – Lőcsei út – Csömöri út által határolt területtel, valamint az Örs vezér tér 11–20. mögötti terület bevonása a várakozási övezetbe.

A rendelet szerint az övezetek bővítését érintő kérelmek telítettségi vizsgálattal alátámasztottak, indokolt tehát ezek rendeleten történő átvezetése. A változtatásokat egyébként nem a főváros, hanem a kerületek kezdeményezték, ezért került a javaslat a közgyűlés elé.