Néhány napja bukkant fel a X-en (volt Twitter) egy bejegyzés, amelyben azt írják, hogy Magyarországon is beindul a Tesla mobil szerviz szolgáltatása, szóval ezentúl a kisebb problémák, meghibásodások esetén nem kell a tulajdonosoknak az országban egyetlen, budapesti szervizbe utazni (vagy Bécsbe). Az amerikai vállalat hazai képviselete egy szervizkocsit küld az előre egyeztetett helyre és időpontra – írja aVillanyautosok.hu, ők szúrták ki a bejegyzést.

A Tesla weboldalán található álláshirdetés alá is támasztja a fenti információt, ráadásul nem csupán egyetlen Budapest környékén dolgozó szervizautót terveznek, ugyanis Kaposvárra, Győrbe, Kecskemétre és Miskolcra egyaránt nyitott a pozíció. Sőt, Debrecenbe is üzletvezetőt keresnek, szóval egy ország keleti részében lévő szervizpont is tervben van.