Az egyik töltőpisztolyból a földre locsolta az üzemanyagot, majd meggyújtotta azt egy nagyjából kilencéves gyerek egy felső-zempléni benzinkúton. Az első próbálkozása nem sikerült, így másodjára is megpróbálta, de ekkor már tűz is keletkezett – számolt be a szlovákiai esetről az Új Szó.

„Mi történhetett volna? Mindannyian a levegőbe repülhettünk volna” – mondták a helyiek a JOJ Televíziónak nyilatkozva.

A tüzet a benzinkút dolgozói rövid időn belül eloltották. Az ügyben általános veszélyeztetés miatt indult eljárás, amiért akár tízéves szabadságvesztés járhat. Mivel azonban az elkövető fiatalkorú, sem őt, sem a szüleit nem vonták felelősség alá, ezért az eljárást leállították.