Háromkerekű izék élményvezetéshez és munkához

A háromkerekű járműveknek jó pár előnye és néhány komoly hátránya akad. Három külön nyomvonalon haladnak, ami megnehezíti az úthibák kikerülését. Nem olyan fordulékonyak, mint a kétkerekűek, de nem is annyira stabilak, mint a négykerekűek. Másfelől viszont anyagszükségletben, gyártási költségekben és a futómű komplexitásában is a kettő között helyezkednek el, ahogy hasznos alapterületük, azaz szállítási hatásfokuk tekintetében is. Mindez persze eltörpül annak a jelentősége mellett, hogy szokatlan megjelenésük miatt mennyire különleges és megosztó jelenségek – ez pedig már önmagában érték napjaink piacán.

A Yamaha most két háromkerekű koncepciójárművet is bemutatott. Mindkettő többet nyújt, mint a hozzájuk hasonló, eddig látott szerkezetek.

Yamaha TMW

Egyszerre retró és modern a Yamaha TMW, amely a nyolcvanas évek klasszikus, stílusteremtő ATV modelljeinek stílusát ötvözi napjaink kanyarba bedőlni képes háromkerekű robogóinak technikájával. Mindezt ballonos abroncsokkal és tekintélyes szabad hasmagassággal toldotta meg a Yamaha.

Mégsem ezek a legizgalmasabb részletei a TMW-nek, hanem a hibrid hajtás, amely az első kerékagyakba integrált villanymotorokkal egészíti ki a hagyományos belső égésű motort – tehát ráadásul még összkerékhajtású is a modell.

Yamaha Tricera

A Morgan 3 Wheeler (jelenleg Super 3) ikonikus és egyedülálló jelenség, a Yamaha azonban most rájött, mivel lehetne még célszerűbbé tenni a konstrukciót.

A tisztán elektromos hajtás önmagában már nem világszenzáció, ilyet maga a Morgan is tervezett, bár végül elvetették a gondolatát.

Annál érdekesebb az aktív hátsókerék-kormányzás, amely egyrészt a szokásos módokon működik – kis sebességnél az elsőkkel ellentétes, nagyobb tempónál azokkal azonos irányban fordul el a kerék, másrészt viszont manuálisan is irányítható.

Hogy ez alatt pontosan mit ért a Yamaha, arról csak találgatni tudunk: elképzelhető (bár elég extrém) egy olyan üzemmód, amiben az első kerekek fixek, és csak a hátsót elforgatva irányítjuk a szerkezetet.

A megoldás részletei, illetve, hogy elképzelhető-e bármelyik modell (de leginkább azok egyedi technológiáinak) sorozatgyártásba vétele, remélhetőleg október végén, a címben említett tokiói kiállításon kiderül.