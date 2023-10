Nem lesz miért hazamenned ebből a családi autóból

Még augusztusban mutatta be az EV6 által is alkalmazott E-GMP padlólemezre épülő új, kompakt elektromos szabadidőjárművét a Kia. Az EV5-ről akkor sok mindent megtudhattunk, a konkrétumokkal azonban szűkmarkúan bánt a gyártó – ezt most pótolták.

A Koreában és Kínában gyártandó EV5 három alapvető konfigurációban – kétféle akkucsomaggal és szintén kétféle hajtáslánccal – lesz elérhető. A paraméterek azonban piaconként eltérnek egymástól.

Kínában az alapot a 64 kWh kapacitású akkumulátor és a 160 kW-os (218 LE) villanymotor kombója jelenti, ezzel akár 530 kilométeres hatótávolság érhető el. Ugyanez a motor a nagyobb, 88 kWh-os akkuval is megrendelhető, ami 720 kilométerre emeli az elméleti hatótávolságot. Ezek a modellek elsőkerék-hajtásúak, összkerekes lesz viszont a csúcsmodell, amely az utóbbi kiépítést egy hátsó, 70 kW-os (95 LE) villanymotorral toldja meg. Ez 230 kW (313 LE) összteljesítményt és 650 kilométeres hatótávolságot jelent. Koreában az akkumulátorcsomagok 58, illetve 81 kWh-osak – felmerül a kérdés, hogy nem arról van-e csupán szó, hogy az egyik piacon a bruttó, a másikon a nettó kapacitási értéket kommunikálják.

Az energia-fogyasztást hőszivattyú csökkenti, a vezetést i-pedál teszi egyszerűbbé. A kezelőfelület két darab 12,3 colos monitorból, valamint egy 5 colos érintésvezérelt klímaszabályozó panelből áll. Van még további négy nyomógomb, amikkel az egyes részrendszereket lehet aktiválni.

A légkondi akár háromzónás, a head-up kijelző feláras, a vezetőtámogató funkciók terén mindent tud az autó, amit a Hyundai-csoport legújabb generációs típusai tudnak. Az EV5 akkumulátoráról hordozható berendezéseket működtethetünk, akkumulátorokat (vagy másik villanyautót) tölthetünk, vagy akár egy komplett háztartás is üzemelhet, illetve a közműhálózatba tölthetünk vissza energiát.

A korábban megmutatott, egybefüggő első ülőpad csak a kínai piacra gyártott modelleken lesz jelen, viszont mindenütt ökoanyagokkal (újrahasznostott nejlon, szintetikus bőr) kárpitozzák a belteret.

Elérhetők lesznek a hat légkamrával négy programban, három erősségi fokozatban masszírozó első fotelek, amelyek állítható deréktámaszt, háromfokozatú fűtést, szellőztetést, továbbá lábtámaszt is kínálnak.

A második sori üléspad teljesen síkba fektethető, a Kia szerint ekkor fekhelyet alakíthatunk ki a hátsó traktusban. A padlókonzol hátsó részén 4 literes hűtőszekrényt találunk, amely 5 °C-ig tudja hűteni vagy akár 55 °C-ra felmelegíteni a belé helyezett élelmiszereket. És hogy ne ölből kelljen elfogyasztanunk az uzsonnát, a csomagtartó padlója kiemelhető és asztalkaként használható.