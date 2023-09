A TCR World Tour őszi szünetét kihasználva Michelisz Norbert egy Hyundai i20 N Rally2-es autóval rajthoz áll a rali-Európa-bajnokság (FIA ERC) hazai fordulójában, amelyet a Zempléni-hegységben és környékén rendeznek meg október 6–8. között.

Michelisz a Hyundai Motorsport Customer Racing versenyzőjeként korábban csak egy-egy bemutatón ismerkedhetett raliautókkal, az ERC hazai fordulója előtt pedig mindössze egy teszt állt a rendelkezésére felkészülés gyanánt.

“Életem első autósportos élményei a Pécs környéki raliversenyekhez kötődnek, a Mecsek-raliról egészen élénk gyerekkori emlékeim vannak” – mesélte Michelisz Norbert. “A ralis közegben szerettem bele az autóversenyzésbe, és ha gyerekként kérdeznek arról, hogy milyen versenyző akarok lenni, akkor biztosan ralit mondtam volna.”

“Főleg a szimulátoros időszakomnak volt köszönhető, hogy a pályaversenyzés felé sodort az élet. De a rali iránti érdeklődésem mindig is megmaradt, gyerekkori álmom válik most valóra.”

“Sokszor feltettem magamnak a kérdést, hogy szükségem van-e erre. Az elmúlt években többször is nekifutottam ennek, de mindig meggyőztem magam arról, hogy miért nem megfelelő az időzítés. Eljutottam arra a pontra, hogy már nem akarok tovább várni, tökéletes időpont sosem lesz, meg kell ragadni a pillanatot. Most sikerült a támogatóimnak köszönhetően megteremteni az indulás feltételeit.”

Michelisz a Hyundai Motorsport külön engedélyével versenyez majd a nyíregyházi-zempléni Eb-fordulóban. “A pályát nem ismerem, az autót is csak egyszer teszteltem Pécs környékén, ami borzasztóan kevés tapasztalat. Rengeteg belső kamerás felvételt elemeztem, gyakoroltam az itinerírást, de ha éjt-nappallá téve készülök, akkor is csak élesben fogom megtudni, mire vállalkoztam. Egy tapasztalt raliversenyző is könnyen nehéz helyzetbe kerülhet, úgyhogy nekem különösen jól kell menedzselnem a kockázatvállalást. Pályafutásom legnagyobb kihívása előtt állok.”

Michelisz sokat látott navigátort választott maga mellé, aki elmondása szerint az ő tapasztalatlanságából fakadó hiányosságokat is kompenzálhatja. Tagai Róbert 1994 óta ralizik, kétszer megjárta és végigcsinálta a Dakar-ralit, navigátorként indult a világbajnokságon, volt dobogós az Európa-bajnokságon.

Michelisz célja a célba érés lesz a futamon.