Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre még április 27-én délelőtt arról, hogy az egyik veszprémi üzletközpont parkolójában az autója mellé állt férfival vitája alakult ki, ami tettlegességig fajult.

A vita amiatt robbant ki, mert az autójával később érkező sofőr ferdén állt meg, így a másik számára túl szűk hely maradt a kiszálláshoz. Ezt a férfi szóban jelezte, majd megpróbált kiszállni úgy, hogy az autója ajtaját néhányszor nekikoccantotta a ferdén beparkolt autónak.

A ferdén parkoló autó vezetője ezen annyira bepöccent, hogy belerúgott a másik autó ajtajába, ami be is horpadt. A kiérkező járőrök előállították a 25 éves berhidai férfit, garázdaság miatt gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozás befejeződött, az iratokat most adták át az illetékes ügyészségnek.