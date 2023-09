Bemutatta legolcsóbb villanyautóját a BMW

A BMW tavaly nyáron mutatta be kis szabadidőjárművének elektromos verzióját. Ezt hivatalosan úgy nevezték, iX1 eDrive30, ám mivel egyetlen hajtáslánc-konfiguráció létezett csupán belőle, felesleges volt a flanc: iX1-nek hívtuk, és kész.

Ennek most vége: itt az iX1 eDrive20, amely kettő helyett egyetlen villanymotort kínál, azt is elöl. Ezzel 313 helyett 204 lóerős csúcsteljesítmény, 464 helyett 247 Nm maximális forgatónyomaték áll rendelkezésre. Ez is elég a tempós autózáshoz (8,6 mp 0-100 km/órára, 170 km/óra végsebesség), de persze meg sem közelíti a nagyobb testvér 5,6 másodperces, 190 km/órás értékeit. Nem is fogyaszt annyi energiát (itt a hivatalos maximum annyi, mint ott a minimum, azaz 17,2 kWh/100 km), cserébe viszont érdemben hosszabb hatótávolságot kínál: 440 helyett 475 kilométer a WLTP-sztenderd maximális érték.

Az autó gyártása idén novemberben indul, várható németországi bruttó vételára 47 900 eurónál indul, szemben az eddigi 55 ezerrel. Így szülőhazájában tizenhárom százalékkal olcsóbb lesz a kis iX1 a nagynál, ami persze nem kötelezi semmire a magyar importőrt.

Ami nem változott, az a padlóba integrált akkumulátor. A nettó 64,7 kWh kapacitású egység alaphelyzetben a fedélzeti 11 kW-os töltőn át veszi fel az energiát, a teljes feltöltés 6,5 órát vesz igénybe. Ezen kívül opcióként 22 kW-os, háromfázisú váltóáramot is tud fogadni, illetve támogatja az egyenáramú gyorstöltést akár 130 kW teljesítményig. Ha erre szavazunk, 29 perc alatt vagyunk 10-ről 80 százalékon. A navigációs rendszerbe táplált célinformációk alapján az akku vezérlése képes automatikusan előre a töltéshez optimális hőmérsékletre hűteni vagy fűteni az akkucellákat – ezt a funkciót kézzel is aktiválhatjuk.