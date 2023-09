Átlátszó motorházfedéllel jön az új Mercedes kombi

Hosszában és széltében gyakorlatilag ugyanakkora az All-Terrain modell, mint az alapját adó Mercedes-Benz E-osztályos kombi, csupán magasságát tekintve van érdemi eltérés, ami viszont érthető, hiszen pont ez a modell lényege. A szabad hasmagasság akár 46 mm lehet, amihez különböző terepüzemmódok is társulnak. Ezzel együtt nem kemény terepre született az All-Terrain modell, hiszen a lökhárítókban büszkélkedő betétek csak látványelemek, nem biztosítanak érdemi ütésvédelmet.

Az All-Terrain alapfelszerelésként összkerékhajtással és légrugózással érkezik; utóbbi 120 km/óránál (Comfort üzemmódban) 15 mm-rel leülteti a futóművet, hogy csökkentse a légellenállást, akárcsak a mezei kombinál. Ez fontos, mert a kiegészítő optikai elemek és az emelt has miatt az alapkombi 0,26-os közegellenállási együtthatója helyet 0,28-as Cw-értéket mértek a robusztusabb verziónál.

Az Airmatic rendszer egyébként kerekenként szabályozza a csillapítás mértékét, ráadásul az egyes kerekeket elszigeteli egymástól, így az ütések nem terjednek át a futómű egészére.

Szintén alapáras a böhöm nagy csomagtartó (615 / 1830 liter) ajtajának a motoros mozgatása, ahogy a csomagtér és az utastér közé kihúzható térelválasztó háló is.

A műszerezettség és a multimédiás kínálat megegyezik a többi E-osztályéval, azaz felárért kérhetünk az első utas elé is képernyőt, van gyors fedélzeti számítógép, selfie-kamera, hangvezérelt fedélzeti asszisztens, a napi rutinunkat kitanuló mesterséges intelligencia, 5G adatkapcsolat, a zenei élményt fénykoncerttel és rezgőmotorokkal felerősítő funkciók, iPhone-ról és Apple Watchról működő digitális kulcs, valamint közérzetjavító klímaprogramok.

A panoráma külső kamera az All-Terrain modellnél „átlátszó motorházfedél” funkciót is kínál, azaz betekinthetünk a motortér alá, hogy lássuk, milyen talaj van az első kerekek előtt és alatt. Vontatni akár 2,1 tonnát lehet, még a plug-in hibriddel is, a vonóhorog függőleges terhelhetősége 84 kg, így akár villanybringákat is szállíthatunk hátul.

Ahogy a többi E-osztályt, az E-Terraint is telezsúfolták vezetőtámogató funkciókkal, a beltéri szerelvények és burkolatok jelentős része pedig újrahasznosított, illetve megújuló forrásból származó anyagokból készül, az egész autót pedig szénsemleges működésű üzemben gyártják.

A piaci bevezetéskor – azaz 2024 első negyedévétől – egy-egy benzines és dízel mild hibrid, valamint egy dízel plug-in hibrid hajtáslánccal lesz elérhető a Mercedes-Benz E-osztály All-Terrain terepkombi. A PHEV verzió 100 kilométeres elektromos hatótávolságot kínál.

Az egyes modellváltozatok részletes műszaki adatait ide kattintva ismerheted meg; ugyanitt a gyári videókat is megnézheted.