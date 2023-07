Az idei év első hat hónapjában 211-en vesztették életüket közlekedési balesetben a magyar utakon – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Police.hu-n. Mindössze néhány nappal azután hívták fel a figyelmet az elszomorító számadatra, hogy múlt hét szombaton meghalt egy kerékpárral közlekedő férfi az Árpád hídon, aki egy utcai spontán gyorsulási verseny áldozata lett, melyben három autó ütközött.

Arra figyelmeztet a történtek után az ORFK, hogy

idén még 200 ember fog meghalni Magyarországi útjain.

„Tegyünk közösen azért, hogy ez ne történjen meg! (…) Rajtunk múlik, hogy az év második felében ne folytatódjon ez a sorozat” – kérte a járművezetőktől a rendőrség.

Hozzátették:

A számadatok mögött drámai történetek húzódnak. Az elmúlt időszakban fiatalok, idősek, gyermekek holtteste mellett kellett a rendőröknek helyszínelniük szinte minden egyes nap. Nem egyszerű feladat ez. Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, amikor egy 7 éves gyermek 10 másodperc alatt szülők nélkül marad, vagy egy édesanya veszíti el a férjét és a gyermekét.

A legtöbb közlekedési baleset nagyobb odafigyeléssel, a szabályok betartásával elkerülhető lett volna, túlnyomó részük ugyanis emberi hiba, mulasztás miatt következik be. A rendőrségi statisztikák szerint a balesetek 27%-ában gyorshajtás az elsődleges kiváltó ok, további 26%-uk pedig az elsőbbségadás elmulasztása, míg 15%-uk a kanyarodási szabályok megszegése miatt történt.

Összesen 6 383 személysérüléses közúti baleset jegyeztek Magyarországon június végével bezárólag, a 211 haláleset pedig 193 incidenshez köthető. „Ők már nem térhettek haza a családjukhoz” – jegyezte meg közleményében az ORFK, miközben a szervezet arra is rámutatott, bár javulnak a számadatok, „minden élet számít”. Összehasonlításképpen arról is említést tettek, hogy 2010 első felében még 330-an haltak meg az utakon, „pedig őket is hazavárták”.

Az elmúlt napok történéseinek hatására az online folytatott közlekedésbiztonsági kampányának egy-egy erősebb vizuálisabb elemét újra elővette a rendőrség, tovább nyomatékosítva a közlekedési szabályok betartásának fontosságát: