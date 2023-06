Itthon is rendelhető a Hyundai félelem nélküli villanyautója

580 kilométer egy feltöltéssel: ettől már kisimulnak a hatótávolság miatt aggódó villanyautósok ráncai. A Hyundai Ioniq 6 már hazánkban is rendelhető csúcsverziója ezt kínálja 325 lóerő mellé, de később lesz 610 km fölött teljesítő változat is. A nagy szedán a vadonatúj Konával együtt mutatkozott be a magyar sajtónak.