Május 27-e fontos napnak számít az endurance-versenyzés történetében, hiszen 1923-ban, vagyis kereken 100 éve ezen a napon rendezték meg először a legendás Le Mans-i 24 órást. Azóta a hosszútávú verseny – ami az endurance-világbajnokság (WEC) versenynaptárának része évek óta – a motorsport teoretikus mesterhármasát jelentő Tripla Korona egyik pillérévé nőtte ki magát, a Forma-1-es Monacói Nagydíj és az Indy 500 mellett.

Még teljesen máshogy elképzelések körvonalazódtak egy évszázaddal ezelőtt az autóipar jövőjét illetően, többek között emiatt is megy csodaszámba, hogy az első Le Mans-i viadalon rajthoz állt Bentley 3 Litre modellek egyike a mai napig létezik és egyben van.

GALÉRIA

Maga a négy keréken száguldó történelem ez a 100 éves autó 1 /12 Már 1923-ban, az első Le Mans-i futamon is ott volt! (Fotó: Bentley) Már 1923-ban, az első Le Mans-i futamon is ott volt! (Fotó: Bentley) Fotó megosztása: 2 /12 Fotó: Bentley Fotó: Bentley Fotó megosztása: 3 /12 Ezután mintegy két évtizedig maradt a látókörben, jóval később egy pajtából, igen viseltes állapotban került elő. (Fotó: Bentley) Ezután mintegy két évtizedig maradt a látókörben, jóval később egy pajtából, igen viseltes állapotban került elő. (Fotó: Bentley) Fotó megosztása: 5 /12 Később azonban restaurálták, így még 100 évesen is autó. (Fotó: Bentley) Később azonban restaurálták, így még 100 évesen is autó. (Fotó: Bentley) Fotó megosztása: 6 /12 Fotó: Bentley Fotó: Bentley Fotó megosztása: 7 /12 Fotó: Bentley Fotó: Bentley Fotó megosztása: 9 /12 Helyén a 3,0 literes, soros négyhengeres motor is. (Fotó: Bentley) Helyén a 3,0 literes, soros négyhengeres motor is. (Fotó: Bentley) Fotó megosztása: 10 /12 Fotó: Bentley Fotó: Bentley Fotó megosztása: 11 /12 Fotó: Bentley Fotó: Bentley Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A szóban forgó Bentleyt először egy dupla 12 órás versenyre nevezték be Brooklandsben. A húzás az első világháborús kanadai veterán John Duffhoz köthető, aki amellett, hogy közel 140 km/órás átlagsebességgel 3350 kilométert tett meg, 38 nemzetközi rekordot döntött meg. Később a brit márkához fordult azzal a céllal, hogy autóját készítsék fel a Circuit du Le Mans jelentette kihívásokra – bár magát az ötletet őrültségnek tartotta a Bentley, végül belement, hogy Frank Clement személyében még a gyári tesztversenyzőjét is kölcsönadta másodpilótának. A páros végül a negyedik helyen ért célba, pedig még az üzemanyaguk is kifogyott, miután kövek ütöttek lyukat az üzemanyagtartályba.

Innentől már nem volt megállás, és a következő évben győztesként távozott Franciaországból a Duff-Clement páros, majd a Bentley sikertörténete az évtized végén folytatódott, amikor 1927 és 1930 között zsinórban négyszer nyerték meg a Le Mans-i 24 órást.

W. O. Bentley idővel azt is beismerte, hogy Duff óriási hatással volt a márka életére, az első két Le Mans-i próbálkozás után még a Bentley eladásai is megugrottak: két év alatt 700 autót adtak el – miközben csak alig pár évvel korábban, 1921-ben alapították a brit autógyártót.

A Le Mans-i projektben leginkább érintett, 141-es számú alváznak később hétköznapibb élet jutott, ugyanis vontatójárműként, majd a helyi temetkezési vállalat szolgálatában használták. Az 1940-es évek végén akkori női tulajdonosa a bernáthegyi kutyáit szállította vele különféle kiállításokra, ezt követően pedig évtizedekig eltűnt a világ elől. Egészen az 1980-as évekig kellett várni arra, hogy felbukkanjon – ekkor egy pajtából, onnan pedig a Doningtoni Autómúzeumba került, miután annak tulajdonosa egy 97 éves hölgytől értesült az autó hollétéről.

Nem is tudta, hogy ez volt nemcsak az első Bentley, de a brit autógyártás első hírnöke is, ezt végül egy újságírótól tudta meg, aki felismerte a Le Mans-t is megjárt klasszikust. Egy időre Ausztráliába került a 3 Litre, ahol restaurálták, majd azzal, hogy visszatért az Egyesült Királyságba, ismét bezárult a kör.

Le Mans-i indulásának 100. évfordulóján pedig egy árverésen jelent meg, ahol 3 millió angol fontot, átszámítva 1,3 milliárd forintnál is többet fizettek érte.