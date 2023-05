Vasárnap rendezték a 107. Indy 500-at, az IndyCar legfontosabb versenyét Indianapolisban. Az autóversenyzés hármas koronájának egyik ágaként tekintett legendás futam idei kiadásán a Penske versenyzője, Josef Newgarden örülhetett a végső sikernek.

A 200 körös versenyt a nem tudta elkezdeni a 33 fős mezőny minden tagja, az utolsó helyről induló Graham Rahal autójával már rögtön a felvezető körök előtt probléma adódott. A versenyző később, már két körös hátrányban csatlakozott a mezőnyhöz, és ezzel győzelmi esélyei el is szálltak.

A futam korai szakaszában gyakran cserélődött az első hely gazdája: nem feltétlenül érte meg folyamatosan az élen körözni, ugyanis ő töri mindenki előtt a levegőt, több üzemanyag felhasználásával. Az első 30 körben Alex Palou és Rinus Veekay váltogatták egymást az első helyen, egészen addig, amíg meg nem kezdődtek az első kerékcserék. Taktikai szempontból változatosan kezdődött az 500 mérföldes: az első autók már a 25-26. körben kiálltak gumikért és üzemanyagért, és egészen a 35. körig elhúzódott a munka a pitben. Ekkor szálltak el a mezőny egyetlen női versenyzőjének esélyei is, Katherine Legge ugyanis nekiment a bokszfalnak – a pilóta később fel is adta a futamot.

Katherine Legge got a little loose leaving her pit box. THAT was close. 📺: @nbc and @peacock pic.twitter.com/XXtnkMrqCy — INDYCAR on NBC (@IndyCaronNBC) May 28, 2023

A kiállások után visszakerült az élre a Veekay, Palou páros. Ott is maradtak a második cserékig, melyet követően viszont átvette a kezdeményezést a McLaren-Chevrolet két versenyzője, Patricio O’Ward és Felix Rosenqvist.

Egészen sokáig, a verseny 92. köréig kellett várni az első sárga zászlós lelassításig, melyet Sting Ray Robb balesete idézett elő. Amíg takarították a roncsokat, a mezőny a bokszban járt, ahol a két korábbi éllovas, Palou és Veekay ütköztek – előbbi jelentősen visszaesett emiatt.

.@StingRayRobb is OUT. The rookie has been seen and released and will not finish his first #Indy500. WATCH LIVE: NBC & Peacock pic.twitter.com/xamquDMRnw — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 28, 2023

ALEX PALOU AND RINUS VEEKAY HAVE COME TOGETHER ON PIT LANE! 📺: @nbc and @peacock pic.twitter.com/KUsmQvHgug — INDYCAR on NBC (@IndyCaronNBC) May 28, 2023

A sárga zászlóval a korábbi F2-es pilóta Callum Ilott járt jól, akit pont a 91. körben, a baleset előtt szervizeltek, így az élen folytathatta a száguldást a 101. körben, nyomában, majd hamarosan előtte a McLarenekkel. Ilott nem volt tényező a futamon, hamar visszacsúszott, viszont Rosenqvist a 130. kör környékén esedékes újratankolások után is az élen maradt – nyomában a tavalyi győztessel, Marcus Ericssonnal, illetve 2017 és 2019 IndyCar-bajnokával, Josef Newgardennel.

Innentől a két svéd és az amerikai játszott egymással az élen csereberét, miközben a bokszutcában Romain Grosjean keveredett balesetbe csapattársával, Colton Hertával – utóbbit veszélyesen engedték ki, és nekiment a sárga versenygépnek.

Disaster for Andretti Autosport as Herta bumps into his team-mate Grosjean on pit road! 💥#Indy500 #IndyCar pic.twitter.com/xSNdtqotMC — Motorsport.com (@Motorsport) May 28, 2023

A futam háromnegyedénél megint Grosjean került a középpontba: a francia falnak vágta Andretti-Hondáját, előcsalogatva a második sárga zászlót. Ezen a ponton borultak a korábbi stratégiák: nem mindenki cserélt kereket és kért üzemanyagot, aki a szerelőknél járt, az abban bízott, hogy nagyobb gázzal és friss abroncsokkal száguldhat a következő kiállásig és a leintésig.

Az utolsó 45 körre az Európában leginkább korábbi botrányairól ismert Santino Ferrucci indult el a legnagyobb lendülettel. Az amerikai nemcsak átvette a vezetést, de némi különbséget ki is autózott Ericsson és Newgarden előtt utolsó kerékcseréjéig és tankolásáig, melyet 31 körrel a leintés előtt iktatott be.

Körökön belül a többiek is hasonlóan cselekedtek. Az élre ekkor azok kerültek ideiglenesen, akik az alternatív taktikát választották a 150. körben, de királyságuk szó szerint pünkösdi volt. 20 körrel a vége előtt kialakult az az élboly, akik esélyesnek tűntek a győzelemre: Ericsson vezetett a mclarenes O’Ward és Rosenqvist, valamint Newgarden előtt.

O’Ward az alternatív stratégián, későbbi kerékcseréjével jelentős gumielőnyben volt közvetlen vetélytársaival szemben, és az élre állt, de 16 körrel a vége előtt jött a dráma: Rosenqvist a falnak ment, a visszaforgó autó pedig felborította Kyle Kirkwood kocsiját. Az Andretti bal hátsó kereke tőből kiszakadt és kirepült a kerítésen kívülre, két nagy lelátó közé. A baleset miatt előkerült a piros zászló is.

Asi ha sido el accidente de Rosenqvist y Kirkwood, un neumático salta la valla y aparentemente acaba encima de un coche 🤯🫣 #Indy500 pic.twitter.com/q6KpGqbwoL — BoxInThisLap (@BoxInThisLap) May 28, 2023

Az abroncs egy parkoló autót talált telibe.

14 kör maradt az Indy 500-ból, amikor újraindult a mezőny a pitből, az élen hirtelen vadiúj nevekkel: Ryan Hunter-Reay, Ilott és Agustín Canapino vezették fel a sort a biztonsági autó mögött O’Ward, Ericsson és Newgarden előtt. A 192. körben érkező zöld zászlóig azonban az első trió kiállt üzemanyagért, így az esélyesek maradtak az élen.

A mezőny egy kört sem tudott megtenni: O’Ward türelmetlenül próbált előzni a 3-as kanyar belső ívén, túl nagy sebessége miatt azonban a falban kötött ki a mexikói. A mclarenes mellett összetörte magát Canapino és Simon Pagenaud is. Ismét előkerült a piros zászló.

A versenytávba beleszámító felvezető köröket követően négy éles kör maradt a 107. Indy 500-ból – pontosabban csak maradt volna. A mezőny még csak a rajtvonalat sem érte el, a sor végén ugyanis többen is egymásnak mentek. Naná, hogy megint jött a piros zászló.

🔴 RED FLAG 🔴 De nouveau, un crash dans la ligne droite au restart ! Mais quelle fin de course !!#INDYCAR #Indy500 pic.twitter.com/D6ADrSqipQ — Off Track (@OffTrack_FR) May 28, 2023

Ericsson, Newgarden, Ferrucci, Alexander Rossi, Palou sorrendben indult ismét útjára a mezőny, egy éles körük maradt eldönteni, ki győzzön. Newgarden végül ki tudta használni a szélárnyékot, és az utolsó előtti kanyarban meg tudta előzni a tavalyi győztest. A Penske amerikaija így először nyert a Brickyardon a svéd ex-F1-es, valamint Ferrucci előtt. A legjobb ötbe befért még Palou és Rossi.