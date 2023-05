90 milliós autóban is lehet hiányérzeted

Egyértelmű trend rajzolódott ki az elmúlt években: a luxusmárkák minden korábbinál nagyobb arányban adnak el egyedi színvilágú, anyagfelhasználású autókat, a Bentley-től kezdve a Rolls-Royce-ig. Logikus: ha a pénz nem akadály, miért is ne kapjanak valami olyat érte, ami senki másnak nincs.

A maga 91,7 millió forintos alapárával a Mercedes-AMG S 63 E Performance már ennek a ligának az alján játszik, ezért ideje volt, hogy az ügyfelek itt is megkapják pénzük ellenértékét. A Manufaktur csomagok nem alkalmazkodnak szolgailag az ügyfél elképzeléseihez (erre is van egyébként lehetőség), viszont sokkal különlegesebb megjelenést kínálnak, mint ha az ember a konfigurátorban kattintana rá valamelyik tucatszínre.

A karosszériaszínek terén két normál (kék és szürke), négy metálfényezés (kék, olajzöld, piros és szürke) és két matt (fekete és arany) szerepel az exkluzív kínálatban.

Az utastérben is van miből válogatni. A nappa bőrkárpit nem csak az üléseket (rombuszmintás steppeléssel, fejtámaszba nyomott AMG logóval), de a kartámaszokat, az ajtópaneleket, a padlókonzolt, valamint a műszerfal alsó felét is borítja. Szintén nappa bőrbe vonták a kormánykereket, a fekete, süppedős kivitelű padlószőnyegek szegélye is ebből a finom bőranyagból készült. A küszöbbetétek AMG feliratú háttérvilágítást és Manufaktur grafikát kaptak.

Ami a színeket illeti, kék, fehér, mogyoró- vagy szarvasgomba-barna, valamint pasztellsárga tónusokat társíthatunk fekete kontrasztos felületekkel. A középkonzolon és a kalaptartón Manufaktur felirat látható; előbbi krómozott, utóbbi hímzett kivitelben.

A harmadik lehetőség az emblémacsomag, amely platina vagy aranyszínű AMG logókat kínál a padlószőnyegeken, továbbá mind a négy ajtó nyitásakor AMG logó vetül a talajra.