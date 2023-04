Üzemanyaghiány lépett fel Kubában szállítási fennakadások miatt – jelentette be pénteken Miguel Díaz-Canel elnök az állami televízióban, írja az MTI.

Kuba napi átlagos üzemanyagfelhasználása 500-600 tonna, ehhez képest jelenleg legfeljebb 400 tonna áll rendelkezésre. Díaz-Canel szerint ugyanis az ország üzemanyag-beszerzési forrásai „bonyolult energetikai helyzetbe” kerültek, az elosztási nehézségeket pedig tovább súlyosbította, hogy a Santiago de Cuba kikötőjében egy hajó is meghibásodott.

Emellett jelenleg áramtermelésre is viszonylag sok gázolajat használnak fel, mert a nyári áramkimaradások megelőzése érdekében számos erőműben most végzik el a karbantartási munkálatokat. Ugyanakkor az elnök aláhúzta, kizárólag a beszállítók okolhatóak a mostani üzemanyaghiányért, amiért nem teljesítették a feladatukat.

A kialakult helyzet odáig fajult az elmúlt hetekben, hogy a szokásosnál is hosszabb sorok alakultak ki a benzinkutakon. Van, hogy órákat kell sorban állni a tankolásért, de az olyan kút sem ritkaság, ahol már kifogyott az üzemanyag.

Long lines at the pump, vehicles stalled, as severe fuel shortage in Cuba intensifies https://t.co/TvHemzUcRp pic.twitter.com/XVcCV3bd2i

— Babalu Blog (@BabaluBloggers) April 6, 2023