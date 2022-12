Kígyóztak a sorok péntek este a benzinkutakon, miután az egész országban azt híresztelték, hogy aznap éjfélkor a kormány megszüntetheti a hatósági árakat, ennek azonban nem volt igazságtartalma – tudósított az RTL Híradó.

Hetek óta finoman szólva döcög az üzemanyagellátás Magyarországon, a Vezess munkatársai és olvasói is gyakran tapasztalják az ország különböző pontjain, hogy nincs benzin és gázolaj. Egyik kollégánk úgy fogalmazott, „ott tartunk, hogy oda kell telefonálnom a kútra, hogy van-e benzin”. Erre pedig azt válaszolták, abban az esetben van, ha 15-20 percen odaér a töltőállomásra – végül utolsóként tankolt, utána lezárták a pisztolyt. Ezek alapján vidéken jóval nehezebb üzemanyagot találni, különösen hatósági árast, de a szerkesztőségünkhöz több fővárosi kútról is eljutott olyan fénykép, melyen az látható, hogy már a bejáratnál tábla figyelmeztet arra, mi nem kapható.

Mint arról korábban oldalunk is beszámolt, jelenleg a benzinárstop is december 31-ig érvényes, azaz addig 480 forintos hatósági áron tankolhatnak a magánszemélyek, a taxisok és a mezőgazdasági gépek üzemeltetői. Ugyanakkor az is igaz, hogy a napokban Gulyás Gergely miniszter is arról nyilatkozott már, hogy amennyiben az ellátás veszélybe kerül, az az ársapka végét jelentheti. A kormány is választ vár a Moltól, miszerint képes-e biztosítani az ország ellátását.

Az RTL Híradó is megkereste az állami olajvállalatot, de válaszában csupán annyit írt a Mol, hogy a tartályautóik folyton úton vannak, miközben minden kollégájuk – logisztikai kapacitásukat csúcsra pörgetve – az ország üzemanyagellátásán dolgozik.

Ennek ellenére a jövő hét már zsinórban a harmadik hét lesz, amikor közel kétszáz független partnerének nem fog üzemanyagot szállítani a Mol. A vállalat korábban úgy fogalmazott a szállítás korlátozásáról, hogy ez az ügyfélkör a hazai töltőállomások tíz százalékát teszi ki, mely szeptemberben a belföldi üzemanyagigény 2,5 százalékát vásárolta meg.

Az Agrárminisztérium eközben azt válaszolta a csatornának, hogy a legújabb, az Európai Unió által december 5-én életbe lépő olajszankciók már napokkal korábban nehézséget okoznak a magyarországi kőolajellátásnak, bár Szijjártó Péter külügyminiszter szombat este bejelentette, hogy az uniós szankciók alól mentességet kapott az ország. Februártól viszont az orosz olajból készült üzemanyagokkal nem lehet majd kereskedni az országok között, ami a Molt is érinteni fogja, mivel több országban is üzemeltet finomítót.