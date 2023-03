Megújult a Mercedes kecses behemótja

Kilenc hónap telt el azóta, hogy a Mercedes-Benz bemutatta a második generációs GLC szabadidőjárművet. Az elődjénél nagyobb és fényűzőbb modell már kapható, belépő verzióját mi is vezettük. A Mercedes európai eladásait meghatározó típuscsalád második tagja, a kevésbé praktikus, ám annál csinosabb GLC Coupé nem telepedett rá fivérére, kivárta, hogy elmúljon az újdonság varázsa, és csak most jelentkezett, hogy aztán a nyár derekától a márkakereskedésekben is megjelenjen.

Az autó 18-20 colos keréktárcsákkal kérhető, rendelhető hozzá oldalsó fellépő, illetve sötét optikai csomag; a két részből álló hátsó lámpatestek még szélesebbnek láttatják az autót – pedig a valóságban nem az, pont 1890 mm, mint az elődmodell, illetve mind a GLC SUV. A 4763 mm-es hosszúság az előző GLC Coupénél 31, az aktuális GLC SUV-nál 47 mm-rel nagyobb; a nyomtáv 6, illetve 23 mm-rel nőtt (és megegyezik a GLC SUV azonos adataival).

Az eltérő formaterv miatt a kupé közegellenállási együtthatója kedvezőbb, mint az SUV-é (0,27 vs. 0,29). Ennek a fonákja, hogy a csomagtartó mérete (545 liter) csökkent a GLC SUV-hoz (620 liter) képest, viszont az üreg tágasabb, mint az előző GLC Coupé (500 liter) esetében. A plug-in hibrid modellek ennél jóval kevesebb, 390 liternyi csomagnak tudnak helyet adni. A hátsó ülések ledöntésével további 945 liternyi helyet nyerünk. Alapáras a motoros csomagtérajtó.

A vezetői környezetben annyi a nagy változás, hogy az elődmodellel ellentétben immár rendelhető napfénytető, ami ráadásul 6 centivel hosszabb, mint a GLC SUV-on. A műszeregység 12,3 colos, a központi érintőképernyő 11,9 colos, mindkettő a vezető felé fordul, a kezelési sémák, az ülések, minden azonos.

Ezek után nem meglepő, hogy műszakilag sem hoz semmi átütő újdonságot a modell a GLC SUV-hoz képest. Motorjai mind kétliteres, négyhengeres benzines, illetve dízelek, amelyek minden esetben elektromos támogatással (48V-os mild hibrid vagy nagyfeszültségű plug-in hibrid) kaphatók. Ezekről ide kattintva részletes műszaki leírást olvashatsz.

Kérhető légrugózás és hátsókerék-kormányzás (közös csomagban), viszont nincs normál futóműhangolás: a GLC Coupé alapértelmezésben kapja a sportfutóművet, kivéve a hibrideknél, ahol mindenképpen szintszabályozós légrugót kapunk.

A plug-in hibrid modell akár 100 kW-tal képes visszatermelni a fékenergiát, a 31,2 kWh-os akkumulátor akár 60 kW-tal tölthető, de alapáron 11 kW-os váltóáramú töltő jár a kocsihoz. A plug-in hibrid modell akár terepen is képes tisztán elektromos üzemben közlekedni, a manőverezést panoráma kamera és „átlátszó motorházfedél”, a vontatást intelligens segédprogramok támogatják. Ami a biztonságot illeti, a GLC-széria izgalmas innovációja a virtuális gyűrődőzóna, amely oldalirányú ütközésnél egy légzsák segítségével a jármű középtengelyéhez közel tolja az utasokat, megnövelve a távolságot közöttük és a járműnek csapódó tárgy között.

Ha vizuális típus vagy, alább két gyári videón keresztül ismerheted meg részletesen a GLC Coupét.