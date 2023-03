Az Audi A4 ajtajainak gyártásánál fog először az öreg járművekből kinyert acélhulladékot újrahasznosítani az Audi: ez annak a széles körű szakmai összefogással megvalósuló kutatási projektnek az első kézzelfogható eredménye, amelynek keretében az Audi és partnerei azt vizsgálják, hogyan nyerhetik vissza az élettartamuk végére elért járművekből az olyan anyagokat, mint az acél, az alumínium, a műanyagok vagy az üveg.

Az öreg autókat természetesen már ma is nagy százalékban újrahasznosítják, ám az így visszanyert anyagokat rendszerint az autóiparon kívül, például az építőiparban használják fel. Az Audi szerint azonban az így előállított szekunder anyagok akár autóipari minőségűek is lehetnek, és most útjára indított egy projektet, hogy feltérképezze ennek lehetőségeit.

Ehhez minőségromlás nélkül kell kinyerni és visszaforgatni az anyagokat, ami komoly kihívást jelent, ugyanakkor megéri a fáradságot, mivel így egyrészt függetlenítheti magát az autógyártó az elsődleges nyersanyagok piacaitól, másrészt jelentősen csökkentheti a gyártás energiafelhasználását, és ezáltal szénkibocsátását.

A MaterialLoop névre keresztelt kísérleti projekt keretében még 2022 októberében száz gépkocsit szereltek elemeire. Az alkatrészeket anyaguk és minőségük szerint csoportosították, felaprították, majd elkezdték vizsgálni az így nyert műanyag-, acél-, alumínium- és üvegőrlemények jellemzőit és felhasználhatóságát.

A kísérleti projekt elvileg csak április végével zárul le, ám máris vannak kézzelfogható eredmények: az Audi és partnerei meg is kezdték bizonyos anyagtípusok visszaforgatását a gyártási folyamatba. A száz autóból kinyert acélt például elsődleges acélokkal keverve (12% körüli újrahasznosított nyersanyagot felhasználva) makulátlan minőségi nyersanyagot kaptak, méghozzá annyit, ami elegendő lehet 15 ezer darab ajtóalkatrész legyártásához. Az már most kiderült, hogy a későbbiekben növelhető lesz az újraacél aránya.

Habár az öreg autókból visszanyert acél autógyártásban történő felhasználása újdonság, egyéb ilyen anyagokkal már találkozhatunk sorozatgyártású Audikban. A Q4 e-tron modellek ablaküvegeit például sérült szélvédőkből és oldalablakokból kinyert üveggranulátumból gyártják, a Q8 e-tron fedélzetén reciklált műanyag elemekkel találkozhatunk. Ami pedig az alumíniumot illeti, a gyártásnál keletkezett hulladékot juttatják vissza a beszállítóhoz, aki újra felhasználja és ismét kiszállítja azt az Audinak.