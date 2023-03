A hétvégén kezdetét veszi a 2023-as F1-es világbajnokság, és az új versenyautók mellett orvosi kocsiból is újat kap a széria. Illetve majdnem újat.

Mentőautó 700 lóerővel 1 /12 Fotó megosztása: 2 /12 Fotó megosztása: 3 /12 Fotó megosztása: 5 /12 Fotó megosztása: 6 /12 Fotó megosztása: 7 /12 Fotó megosztása: 9 /12 Fotó megosztása: 10 /12 Fotó megosztása: 11 /12 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az Aston Martin 2021-ben lett a Forma-1 hivatalos autóbeszállítója, és akkor az Aston Martin Vantage-t adták biztonsági autónak, az orvos szállítását pedig az Aston Martin DBX-re bízták.

Az együttműködést most, harmadszor is megújították, és a safety car nem is változott, az orvosi autót viszont feljavították: a 550 lóerős és 700 Nm-es mezei modell helyébe a DBX707 lép, 707 lóerővel, 900 Nm nyomatéki csúccsal, és az eddigi 4,5 helyett 3,3 másodperces 0-100 km/óra sprintidővel.

Stílusos a csúcsmodell F1-es bevetése, hiszen azt éppen az orvosi DBX-szel a világ versenypályáin szerzett tapasztalatokat felhasználva fejlesztették ki. Így kapott nedves kuplungos sebességváltót, különösen agresszív rajtautomatikát, valamint speciális Pirelli P Zero abroncsokat.

Az orvosi Aston Martint tűzoltó készülékekkel, orvosi táskákkal és defibrillátorral szerelték fel, a dokit hatpontos öv rögzíti a versenyülésbe. Az autó közvetlen kommunikációs csatornával rendelkezik a versenyigazgatóság felé, illetve saját rálátása van mindenre, amit a pályabírók és a csapatok amúgy is látnak és mérnek, így ha beüt a baj, gyorsabban felmérhetik a helyzet súlyosságát és jellegét.

A teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy az Aston Martin nem kizárólagos szállítója a biztonsági és orvosi autóknak, nem túrták ki az évek óta ezt a szolgálatot tevő Mercedest: a legutóbbi két szezonban a két gyártó megosztva adta a különleges járműveket. 2022-ben a német safety car egy Mercedes-AMG GT Black Series volt, az orvosi autó pedig egy Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+, mindkettő piros színben.

Alább rövid gyári videón keresztül ismerkedhetsz az Aston Martin új mentőautójával.